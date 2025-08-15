Rampla Juniors atraviesa uno de los peores momentos deportivos de su historia; más cerca de descender a la C que de subir a Primera División -como habían augurado los representantes locales del grupo estadounidense cuando este se hizo cargo de la institución a principios de año-, ahora se suman los incumplimientos económicos de la SAD de Foster Gillett.
Very SAD
Rampla intimó a estadounidense Foster Gillett por incumplimientos millonarios
La Asamblea de Socios de Rampla Juniors le exige al empresario estadounidense, Foster Gillet, que salde las deudas que arrastran desde hace meses con el club.