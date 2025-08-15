Rampla intimó a estadounidense Foster Gillett por incumplimientos millonarios

“En el día de ayer se procedió a intimar al Sr. Foster Gillett al cumplimiento del contrato suscrito entre Rampla Juniors y Soriano SAD”, informó el club a través de un comunicado.

La semana pasada, la sede del club cerrense amaneció empapelada con las fotos de sus dirigentes y del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, bajo la consigna “Nunca más en Rampla”, una expresión clara del hartazgo de los hinchas picapiedras con la situación actual.

En los carteles pegados por los hinchas en la sede de avenida Grecia, aparecen los rostros de Gastón Tealdi (presidente de la SAD), Gabriel Kouyoumdjian (presidente de la sociedad civil), Lorena Senra, José Fazio, Roberto Fernández -todos miembros de la actual CD- y de Gillett.