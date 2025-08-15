Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Rampla | Foster Gillett | SAD

Very SAD

Rampla intimó a estadounidense Foster Gillett por incumplimientos millonarios

La Asamblea de Socios de Rampla Juniors le exige al empresario estadounidense, Foster Gillet, que salde las deudas que arrastran desde hace meses con el club.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Rampla Juniors atraviesa uno de los peores momentos deportivos de su historia; más cerca de descender a la C que de subir a Primera División -como habían augurado los representantes locales del grupo estadounidense cuando este se hizo cargo de la institución a principios de año-, ahora se suman los incumplimientos económicos de la SAD de Foster Gillett.

Promesas incumplidas de Foster Gillett complican el futuro de Rampla

Debido a las promesas incumplidas, la Asamblea de Socios del "picapiedra" decidió intimar formalmente al empresario estadounidense Foster Gillett (y actual propietario de Rampla SAD), para que cumpla con las obligaciones estipuladas en su contrato.

La medida había sido aprobada en la asamblea celebrada el pasado 6 de agosto, pero con la promesa de llegada de algo de dinero para pagar los salarios que se adeudaban (y evitar que el club sea desafiliado) se frenó la intimación. Sin embargo, aún se le debe un mes de sueldo a jugadores y funcionarios, y, por ese motivo, el club decidió llevar adelante la intimación aprobada el pasado 6 de agosto en la asamblea de socios.

En el día de ayer se procedió a intimar al Sr. Foster Gillett al cumplimiento del contrato suscrito entre Rampla Juniors y Soriano SAD”, informó el club a través de un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RamplaJuniorsFC/status/1956340615991464433&partner=&hide_thread=false

La semana pasada, la sede del club cerrense amaneció empapelada con las fotos de sus dirigentes y del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, bajo la consigna “Nunca más en Rampla”, una expresión clara del hartazgo de los hinchas picapiedras con la situación actual.

En los carteles pegados por los hinchas en la sede de avenida Grecia, aparecen los rostros de Gastón Tealdi (presidente de la SAD), Gabriel Kouyoumdjian (presidente de la sociedad civil), Lorena Senra, José Fazio, Roberto Fernández -todos miembros de la actual CD- y de Gillett.

360

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar