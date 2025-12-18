Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Eguren | Perchman

no sigue

Inesperada salida de Pablo Budna de Nacional

El argentino había llegado en enero para trabajar junto a Eguren y Liguera en la parte de scouting de Nacional. Aún tenía un año más de contrato.

Pablo Budna no continuará como secretario de Nacional.

 Foto: Nacional
Nacional prepara lo que va a ser la próxima temporada, en la que tendrá que defender el título de campeón uruguayo. Mientras se negocia con algunos futbolistas, este jueves se dio a conocer que el Secretario Técnico, Pablo Budna, no continuará trabajando en el club.

El argentino de 50 años, arribó a Nacional el 1º de enero del 2025, siendo una de las grandes apuestas de Flavio Perchman para reforzar la parte de socuting del club ante la salida de Sebastián Taramasco.

Pese a que aún le quedaba un año de contrato, la dirigencia de Nacional decidió finalizar el vínculo de manera unilateral, y por el momento, el club no contrataría a nadie para sustituirlo.

Pablo Budna trabajó como scouting del Arsenal de Inglaterra entre 2007 y 2011 (fue quien llevó a Emiliano "Dibu" Martínez al club londinense), entre finales de 2011 y mediados de 2016, fue el Secretario Técnico de Boca Juniors, rol que dejó para asumir como socuting del Manchester United, club en el que estuvo entre 2016 y 2024.

