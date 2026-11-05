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De locos

Incidentes en Aguada-Goes: hubo golpizas, corridas y daños en vehículos

Filmaciones muestran corridas, pedradas y agresiones en las inmediaciones de Magallanes y Cerro Largo.

Incidentes en el clásico entre Aguada y Goes.

Incidentes en el clásico entre Aguada y Goes.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial para detallar el balance de seguridad tras los enfrentamientos registrados entre parciales de Aguada y Goes en las inmediaciones del Palacio Peñarol. Los incidentes tuvieron lugar en la previa del clásico correspondiente a la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. A pesar de la gravedad de las imágenes difundidas en redes sociales, la cartera aseguró que la situación fue rápidamente controlada y que no se reportaron personas lesionadas ni detenidos hasta el momento.

De acuerdo con la información facilitada por la Dirección Nacional de Seguridad en el Deporte, las escaramuzas entre ambas hinchadas se desencadenaron por el incumplimiento del recorrido preestablecido y la inobservancia de la señalización dispuesta para el evento. La Policía intervino en las afueras del recinto para dispersar a los involucrados y evitar males mayores. Tras este episodio inicial, las autoridades confirmaron que el resto de la jornada transcurrió con absoluta normalidad, sin que se registraran nuevos altercados durante el desarrollo del encuentro ni al término del mismo.

Grabaciones impactantes

Sin embargo, la versión oficial contrasta visualmente con diversos registros audiovisuales que circularon en las redes sociales durante la noche del miércoles. En una de las grabaciones más impactantes, captada en la intersección de las calles Magallanes y La Paz, se observa a un hincha de Aguada tendido en el suelo mientras es agredido por un grupo de parciales de Goes. En dicho video se aprecia cómo los agresores le arrebatan la camiseta a la víctima, prenda que posteriormente fue exhibida a modo de trofeo en la tribuna ocupada por la parcialidad misionera. En otra de las filmaciones divulgadas se distingue a un simpatizante inmóvil en una esquina, en aparente estado de inconsciencia.

El operativo de seguridad diseñado para este clásico contemplaba accesos estrictamente diferenciados para evitar el cruce de las hinchadas, repitiendo la logística empleada en ediciones anteriores. La planificación establecía que la parcialidad de Aguada debía ingresar al Palacio Peñarol por la calle Minas, mientras que la de Goes tenía asignado el acceso por la calle Magallanes. Ambas instituciones deportivas habían respaldado las medidas difundiendo comunicados oficiales durante la tarde previa para orientar a sus simpatizantes sobre los trayectos permitidos.

Actualmente, el Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación y se encuentra analizando minuciosamente los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables de las agresiones. Este episodio reabre el debate sobre la violencia en el básquetbol uruguayo y pone a prueba el nuevo marco reglamentario del torneo, dado que antes del inicio de la temporada los clubes votaron modificar el régimen de sanciones: los incumplimientos a los protocolos de seguridad pasaron a castigarse únicamente con multas económicas, eliminando la quita de puntos.

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