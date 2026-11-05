Incidentes en Aguada-Goes: hubo golpizas, corridas y daños en vehículos

El operativo de seguridad diseñado para este clásico contemplaba accesos estrictamente diferenciados para evitar el cruce de las hinchadas, repitiendo la logística empleada en ediciones anteriores. La planificación establecía que la parcialidad de Aguada debía ingresar al Palacio Peñarol por la calle Minas, mientras que la de Goes tenía asignado el acceso por la calle Magallanes. Ambas instituciones deportivas habían respaldado las medidas difundiendo comunicados oficiales durante la tarde previa para orientar a sus simpatizantes sobre los trayectos permitidos.

Actualmente, el Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación y se encuentra analizando minuciosamente los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables de las agresiones. Este episodio reabre el debate sobre la violencia en el básquetbol uruguayo y pone a prueba el nuevo marco reglamentario del torneo, dado que antes del inicio de la temporada los clubes votaron modificar el régimen de sanciones: los incumplimientos a los protocolos de seguridad pasaron a castigarse únicamente con multas económicas, eliminando la quita de puntos.