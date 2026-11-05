El Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial para detallar el balance de seguridad tras los enfrentamientos registrados entre parciales de Aguada y Goes en las inmediaciones del Palacio Peñarol. Los incidentes tuvieron lugar en la previa del clásico correspondiente a la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. A pesar de la gravedad de las imágenes difundidas en redes sociales, la cartera aseguró que la situación fue rápidamente controlada y que no se reportaron personas lesionadas ni detenidos hasta el momento.
De locos
Incidentes en Aguada-Goes: hubo golpizas, corridas y daños en vehículos
Filmaciones muestran corridas, pedradas y agresiones en las inmediaciones de Magallanes y Cerro Largo.