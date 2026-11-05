Lazo tras muerte de militares: "Estoy para dar la cara y dar respuestas a las familias"

El episodio en el río Negro

El fatídico episodio ocurrió en la noche del pasado jueves en el muelle del histórico frigorífico Anglo. La maniobra militar consistía en una prueba de nado en superficie sobre un trayecto de 2.500 metros, en la que participaban 20 efectivos divididos en dos grupos y conectados por una cuerda de seguridad. El dispositivo contaba con el apoyo de cuatro embarcaciones y la supervisión de 16 instructores. No obstante, por causas que aún se intentan esclarecer, cuatro integrantes de la dotación se sumergieron durante la travesía; tres de ellos fallecieron, mientras que un cuarto militar logró ser reanimado y se recupera favorablemente en sala del Hospital Militar en Montevideo.

La conmoción por el hecho se sintió con fuerza en la comunidad fraybentina, que el pasado sábado despidió masivamente al alférez Vasella, un joven deportista que en junio había representado al país en el campeonato mundial junior de carreras de aventura en Canadá. En tanto, las autoridades militares, encabezadas por el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, rechazaron inicialmente las acusaciones de negligencia y ratificaron que la actividad contaba con las medidas de seguridad estipuladas, aunque coincidieron en que los peritajes finales determinarán con precisión qué fue lo que falló.

A nivel institucional y judicial, la investigación avanza en dos frentes paralelos. Por un lado, el Poder Ejecutivo y el presidente Yamandú Orsi —quien decretó dos días de duelo nacional— recibieron el informe de urgencia encargado por el Ejército, en el cual se evalúa la planificación, autorización, protocolos de emergencia y eventuales responsabilidades de la maniobra. Por otro lado, la fiscal de 1.° Turno, Guillermina Chouy, encabeza la causa penal, actualmente caratulada como "siniestro marítimo", disponiendo autopsias, pericias técnicas y la toma de declaraciones a todos los involucrados para determinar si existieron responsabilidades penales.