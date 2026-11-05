Lazo tras muerte de militares: "Estoy para dar la cara y dar respuestas a las familias"

A casi una semana de la tragedia que se cobró la vida de tres efectivos del Ejército Nacional durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, suspendió su agenda oficial en Maldonado y se trasladó de urgencia a la ciudad de Fray Bentos. La jerarca inició así una ronda de encuentros presenciales con los allegados de las víctimas para brindar apoyo directo e informar sobre el estado de las actuaciones administrativas y judiciales en marcha.
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Durante su estadía en la capital de Río Negro, la ministra Lazo se reunió de primera mano con la familia del alférez Matías Vasella, de 23 años y originario de la localidad. El itinerario de la titular de Defensa continuará entre este miércoles y jueves con visitas a los familiares del cabo de primera Carlos Leandro Gómez y del cabo Juan Rocha en los departamentos de Durazno y Montevideo. Respecto a este despliegue, Lazo enfatizó su compromiso de dar la cara y ofrecer las respuestas posibles en este complejo momento, subrayando que las familias son la prioridad absoluta antes de elevar informes al sistema político.
En rueda de prensa, la secretaria de Estado aseguró que las investigaciones de carácter administrativo y penal se llevan a cabo con la máxima rigurosidad y transparencia. Asimismo, aclaró que la totalidad de los antecedentes y elementos de prueba recopilados se encuentran a entera disposición de la Fiscalía. Lazo remarcó que por el momento no se han adoptado decisiones ni sanciones disciplinarias, y que estas no se efectuarán hasta que concluyan definitivamente las indagatorias oficiales, a fin de evitar la difusión de información apresurada o irresponsable.
El episodio en el río Negro
El fatídico episodio ocurrió en la noche del pasado jueves en el muelle del histórico frigorífico Anglo. La maniobra militar consistía en una prueba de nado en superficie sobre un trayecto de 2.500 metros, en la que participaban 20 efectivos divididos en dos grupos y conectados por una cuerda de seguridad. El dispositivo contaba con el apoyo de cuatro embarcaciones y la supervisión de 16 instructores. No obstante, por causas que aún se intentan esclarecer, cuatro integrantes de la dotación se sumergieron durante la travesía; tres de ellos fallecieron, mientras que un cuarto militar logró ser reanimado y se recupera favorablemente en sala del Hospital Militar en Montevideo.
La conmoción por el hecho se sintió con fuerza en la comunidad fraybentina, que el pasado sábado despidió masivamente al alférez Vasella, un joven deportista que en junio había representado al país en el campeonato mundial junior de carreras de aventura en Canadá. En tanto, las autoridades militares, encabezadas por el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, rechazaron inicialmente las acusaciones de negligencia y ratificaron que la actividad contaba con las medidas de seguridad estipuladas, aunque coincidieron en que los peritajes finales determinarán con precisión qué fue lo que falló.
A nivel institucional y judicial, la investigación avanza en dos frentes paralelos. Por un lado, el Poder Ejecutivo y el presidente Yamandú Orsi —quien decretó dos días de duelo nacional— recibieron el informe de urgencia encargado por el Ejército, en el cual se evalúa la planificación, autorización, protocolos de emergencia y eventuales responsabilidades de la maniobra. Por otro lado, la fiscal de 1.° Turno, Guillermina Chouy, encabeza la causa penal, actualmente caratulada como "siniestro marítimo", disponiendo autopsias, pericias técnicas y la toma de declaraciones a todos los involucrados para determinar si existieron responsabilidades penales.