Nacional superó a Ferro Carril, selló su clasificación y ya piensa en Maldonado

El lunes con Deportivo Maldonado

Con la clasificación en el bolsillo, el bolso ya conoce su hoja de ruta para la siguiente ronda. Jugará el próximo lunes a las 21:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado) frente a Deportivo Maldonado. En el seno del plantel son conscientes de que, sin desmerecer la entrega del conjunto salteño, el elenco fernandino representa un desafío de mayor jerarquía. Nacional asume la obligación de salir a ganar cada partido para asegurar de manera definitiva el cupo de "Uruguay 4" a la Copa Libertadores.

Al término del encuentro, Rodrigo Bengua, ayudante técnico de Daniel Carreño, ofreció sus impresiones sobre el rendimiento colectivo y la exigencia que rodea al club: "Evidentemente no es el resultado que esperábamos en cuanto a la diferencia, pero hoy por hoy Nacional tiene que ganar; como dice Daniel, la camiseta nos obliga a ganar. Ya se ve el recorrido del año y el equipo ya está pensando en el próximo partido". Asimismo, el asistente explicó el cambio de Lucas Rodríguez por Bruno Zuculini, argumentando que el volante argentino realizó un gran desgaste físico al quedar muy aislado en la contención durante la primera parte, producto del posicionamiento adelantado de Agustín Dos Santos y Rubén Botta.

La jornada en el litoral también tuvo una fuerte carga emotiva para Maximiliano Gómez, quien celebró el retorno a su tierra natal y el afecto del público: "Estoy feliz porque Nacional hizo un grandísimo partido", expresó el delantero, al tiempo que dedicó elogios a su compañero de ataque: "Destaco el gran partido de Maximiliano Silvera; es goleador y siempre está atento al gol, me pone muy feliz por él y por sus dos tantos". Finalmente, Gómez valoró el apoyo masivo de la hinchada tricolor en la tribuna: "En Paysandú la mayoría son bolsos. Estoy muy agradecido con la gente que vino, acompañó y alentó en todo momento, más aún tratándose de un día entre semana".