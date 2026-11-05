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Deportes Club Atlético Peñarol |

Elecciones

Ruglio tomó distancia política, dio libertad de acción a su grupo, pero todavía no se baja

Si bien el titular carbonero aún no tomó la decisión de no ser candidato para un tercer mandato dejó la puerta abierta.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.
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Por Redacción Caras y Caretas

En un momento crucial para las aspiraciones deportivas de Peñarol, la política interna del club ha comenzado a mover sus fichas de cara a los comicios fijados para el próximo 12 de diciembre. El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, emitió un mensaje institucional para responder a las crecientes consultas de socios y medios de comunicación, en el que dio a conocer los pasos a seguir dentro de la corriente gubernamental. Según transmitió el titular mirasol, los cinco sectores políticos que han sostenido su administración darán inicio inmediato a las negociaciones para estructurar la propuesta electoral del oficialismo, aunque la incógnita sobre su propia candidatura a la reelección se mantendrá despejada únicamente cuando finalice la competencia en la cancha.

La definición estratégica se adoptó tras una reunión de coordinación entre los principales referentes que componen la coalición de gobierno del club: Gastón Diz, Julio Trostchansky, Marcelo Solomita, Alejandro González, Claudio Rivas y el propio Ignacio Ruglio. En ese espacio de diálogo, el mandatario fue enfático al manifestar que su atención y esfuerzos diarios deben estar concentrados exclusivamente en la gestión institucional y en el respaldo al plantel principal en la lucha por el Campeonato Uruguayo. A su entender, involucrarse activamente en la dinámica y las exigencias de la campaña política cotidiana significaría una distracción incompatible con la responsabilidad directriz en la etapa definitoria del torneo.

Sectores conducción política

Frente a la inminencia de los plazos reglamentarios de la contienda electoral, Ruglio solicitó formalmente a las agrupaciones aliadas que asuman la conducción del proceso político y comiencen los trabajos para dar forma a una plataforma unificada. El plan trazado por la dirigencia busca consensuar una lista representativa dentro del sector gobernante, al tiempo que deja abiertos los canales de diálogo para concretar alianzas e intercambios con otros sectores del club que compartan la visión del proyecto institucional y deseen sumarse al bloque.

Mientras las dirigencias de los grupos oficialistas ajustan sus agendas para la elaboración de la lista y la campaña en territorio sociario, la máxima autoridad institucional reafirmó su postura de mantener absoluta distancia de las actividades proselitistas de rutina. La resolución final sobre si su nombre encabeza o no la nómina directiva el 12 de diciembre se anunciará formalmente en el plazo que el mandatario considere adecuado, supeditado al desarrollo y desenlace de la competencia deportiva de la institución.

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