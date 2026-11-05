Ruglio tomó distancia política, dio libertad de acción a su grupo, pero todavía no se baja

En un momento crucial para las aspiraciones deportivas de Peñarol, la política interna del club ha comenzado a mover sus fichas de cara a los comicios fijados para el próximo 12 de diciembre. El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, emitió un mensaje institucional para responder a las crecientes consultas de socios y medios de comunicación, en el que dio a conocer los pasos a seguir dentro de la corriente gubernamental. Según transmitió el titular mirasol, los cinco sectores políticos que han sostenido su administración darán inicio inmediato a las negociaciones para estructurar la propuesta electoral del oficialismo, aunque la incógnita sobre su propia candidatura a la reelección se mantendrá despejada únicamente cuando finalice la competencia en la cancha.