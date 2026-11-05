El delantero portugués Cristiano Ronaldo oficializó su retirada de la selección absoluta de Portugal, poniendo fin a una carrera internacional ininterrumpida de 23 años defendiendo los colores de su nación. A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el capitán luso rubricó el final de un ciclo que transformó el destino competitivo del combinado nacional en el escenario europeo y global.
23 años de trayectoria
El fin de una era: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro definitivo de la selección de Portugal
A sus 41 años, el capitán Cristiano Ronaldo deja un legado imborrable marcado por récords de goleo y la conquista de títulos continentales históricos para su país.