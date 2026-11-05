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Deportes Cristiano Ronaldo | Portugal | retiro

23 años de trayectoria

El fin de una era: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro definitivo de la selección de Portugal

A sus 41 años, el capitán Cristiano Ronaldo deja un legado imborrable marcado por récords de goleo y la conquista de títulos continentales históricos para su país.

Cristiano Ronaldo se retira de la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo se retira de la selección portuguesa
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Por Redacción de Caras y Caretas

El delantero portugués Cristiano Ronaldo oficializó su retirada de la selección absoluta de Portugal, poniendo fin a una carrera internacional ininterrumpida de 23 años defendiendo los colores de su nación. A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el capitán luso rubricó el final de un ciclo que transformó el destino competitivo del combinado nacional en el escenario europeo y global.

CR7 se consolidó como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones nacionales, acumulando un registro inigualable de 146 anotaciones en 234 partidos oficiales desde su debut absoluto en agosto de 2003.

"Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que experimenté con la selección, no veo solo partidos y goles. También recuerdo caras. Veo inmigrantes que durante 90 minutos sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo millones de portugueses a quienes nunca conocí, pero se volvieron parte de mi vida, porque a fin de cuentas el fútbol es mucho más que un juego. Es la gente a lo largo de toda mi carrera", dijo CR7.

Un legado dorado y la conquista de la cima europea

Desde sus primeros pasos bajo la dirección técnica que confió en su juventud hasta su consolidación como líder absoluto del plantel, Cristiano Ronaldo encabezó la generación más exitosa en la historia del fútbol portugués. Bajo su capitanía, el combinado luso rompió barreras históricas al consagrarse campeón en la Eurocopa 2016 disputada en territorio francés y, posteriormente, al levantar el trofeo de la UEFA Nations League en 2019.

Su influencia trascendió la mera efectividad ofensiva, convirtiéndose en el faro competitivo de una escuadra que habitualmente peleó en los primeros planos de las fases finales de Copas del Mundo y torneos continentales.

El cierre de un ciclo irrepetible

La decisión del atacante llega tras sopesar el desgaste físico y la evolución de su carrera profesional, optando por dar un paso al costado en el combinado patrio de manera definitiva. Con este anuncio, el fútbol internacional despide a un competidor implacable, abriendo oficialmente un nuevo capítulo para la selección portuguesa de cara a los futuros desafíos internacionales y facilitando la consolidación del recambio generacional en el equipo.

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