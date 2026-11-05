El fin de una era: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro definitivo de la selección de Portugal

CR7 se consolidó como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones nacionales, acumulando un registro inigualable de 146 anotaciones en 234 partidos oficiales desde su debut absoluto en agosto de 2003.

"Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que experimenté con la selección, no veo solo partidos y goles. También recuerdo caras. Veo inmigrantes que durante 90 minutos sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo millones de portugueses a quienes nunca conocí, pero se volvieron parte de mi vida, porque a fin de cuentas el fútbol es mucho más que un juego. Es la gente a lo largo de toda mi carrera", dijo CR7.