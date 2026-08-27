Independiente Santa Fé eliminó a River Plate con gol del uruguayo Franco Fagúndez

Con un tanto del uruguayo Franco Fagúndez, que llevó el partido a la tanda de los penales, Independiente Santa Fé eliminó a River Plate como visitante, y selló su pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana dónde enfrentará a Vasco da Gama.
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El partido, que se disputó en el Estadio Monumental, comenzó favorable para los locales que a los 50 minutos se pusieron en ventaja. Montiel apareció por el sector derecho, mandó un centro para que en el segundo palo, Sebastián Driussi empujara la pelota al fondo de la red, poniendo en ventaja a River Plate.
Pero a falta de diez minutos, una mano dentro del área sancionada por Esteban Ostojich, dejó al uruguayo Franco Fagúndez cara a cara con el meta argentino. Con un tiro potente y cruzado, cambió el penal por gol y llevó el partido a los penales.
La tanda de penales fue larguísima, dónde se patearon once remates por lados. Finalmente, los goleros definieron la serie. Beltrán falló el suyo mientras que Aspirilla convirtió, lo que le dio el pase a Independiente Santa Fé a los cuartos de final de la Sudamericana.
Franco Fagúndez fue suplente en el elenco colombiano, dirigido técnicamente por Pablo Repetto, e ingresó en el complemento siendo fundamental para la clasificación.
Los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Así se jugará la próxima fase.
- Boca Juniors vs San Pablo
- Vasco da Gama vs Independiente Santa Fé
- Atlético Mineiro vs Santos
- MC Torque vs Cienciano