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Deportes torneo | viernes | Paysandú

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Inicia este viernes la primera fecha del Torneo Competencia

El partido entre Paysandú y Colón dará inicio a la temporada 2026 del Campeonato Uruguayo de la Segunda División.

Arranca este viernes el Torneo Competencia.

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Por Redacción Caras y Caretas

Se acabó la espera, y este viernes estará dando inicio la primera fecha del Torneo Competencia, que será el puntapié inicial para el Campeonato Uruguayo de la Segunda División. La primera etapa se extenderá hasta el martes en la noche.

Pese a que en un principio no se había fijado el encuentro entre Tacuarembó y La Luz, finalmente la Mesa Ejecutiva marcó el partido para el martes a las 18:00 horas en el Estadio Raúl Goyenola.

Esta primera fecha tendrá a Cerrito (Serie A) y Miramar Misiones (Serie B) con fecha libre.

Viernes 13 de marzo

18:00 - Paysandú vs Colón

  • Estadio Artigas de Paysandú
  • Marcelo García

Sábado 14 de marzo

09:45 - River Plate vs Oriental

  • Parque Saroldi
  • Ruben Umpiérrez

17:00 - Rentistas vs Plaza Colonia

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Esteban Guerra

Domingo 15 de marzo

10:00 - Uruguay Montevideo vs Fénix

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Eduardo Varela

17:00 - Huracán vs Atenas

  • Parque Palermo
  • Elías Lorenzo

Martes 17 de marzo

18:00 - Tacuarembó vs La Luz

  • Estadio Raúl Goyenola
  • Federico Modernell

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