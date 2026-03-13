Inicia este viernes la primera fecha del Torneo Competencia

Se acabó la espera, y este viernes estará dando inicio la primera fecha del Torneo Competencia, que será el puntapié inicial para el Campeonato Uruguayo de la Segunda División. La primera etapa se extenderá hasta el martes en la noche.
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Pese a que en un principio no se había fijado el encuentro entre Tacuarembó y La Luz, finalmente la Mesa Ejecutiva marcó el partido para el martes a las 18:00 horas en el Estadio Raúl Goyenola.
Esta primera fecha tendrá a Cerrito (Serie A) y Miramar Misiones (Serie B) con fecha libre.
Viernes 13 de marzo
18:00 - Paysandú vs Colón
- Estadio Artigas de Paysandú
- Marcelo García
Sábado 14 de marzo
09:45 - River Plate vs Oriental
- Parque Saroldi
- Ruben Umpiérrez
17:00 - Rentistas vs Plaza Colonia
- Estadio Luis Tróccoli
- Esteban Guerra
Domingo 15 de marzo
10:00 - Uruguay Montevideo vs Fénix
- Estadio Luis Tróccoli
- Eduardo Varela
17:00 - Huracán vs Atenas
- Parque Palermo
- Elías Lorenzo
Martes 17 de marzo
18:00 - Tacuarembó vs La Luz
- Estadio Raúl Goyenola
- Federico Modernell