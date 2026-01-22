Insólito: futbolista de Colo Colo quiso picar su penal y el video se volvió viral

Una imagen insólita se volvió viral en el partido en el que Colo Colo venció a Peñarol por penales luego de que igualaran en el tiempo reglamentario. La tanda de penales fue larga, pero uno de ellos trascendió fronteras y se hizo tendencia.
Para definir al ganador del partido, se patearon un total de 18 penales, de los cuáles únicamente siete fueron convertidos lo que llevó a que el elenco chileno venciera 4 a 3 a Peñarol.
Pero la imagen se fue con el penal que ejecutó Cristian Zavala, que fue quien pateó el sexto remate de su equipo (la serie estaba 2 a 2 en ese momento). El chileno de 26 años, tomó carrera, picó la pelota pero el remate fue débil, lo que facilitó la atajada de Aguerre que tuvo que quedarse parado en el medio del arco.
Tras la ejecución, Zavala se tomó su rodilla y con cara de dolor, se tiró fuera de la cancha al costado de arco, en dónde fue atendido. Esta imagen empezó a circular rápidamente en redes sociales, volviéndose viral casi que de inmediato.