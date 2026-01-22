Insólito: futbolista de Colo Colo quiso picar su penal y el video se volvió viral

Pero la imagen se fue con el penal que ejecutó Cristian Zavala, que fue quien pateó el sexto remate de su equipo (la serie estaba 2 a 2 en ese momento). El chileno de 26 años, tomó carrera, picó la pelota pero el remate fue débil, lo que facilitó la atajada de Aguerre que tuvo que quedarse parado en el medio del arco.