Insólito momento en Colonia: perro invadió la cancha, orinó y fue arrestado por la policía

Como visitante, Cerro consiguió un triunfo vital por 2 a 0 ante Plaza Colonia, partido que se disputó en el Estadio Alberto Suppici por la tercera fecha del Clausura. Sin embargo, todas las imágenes se fueron con un curioso invasor que se volvió protagonista.
Cuando el partido atravesaba el minuto 67, el árbitro debió detener momentáneamente las acciones debido al ingreso de un perro a la cancha. Lo curioso de esto, fue que así como entró, se dirigió hacia una cartelería de la empresa "Antel" y orinó sobre ella.
Instantes después, la imagen televisa toma al perro siendo llevado a las afueras del estadio por un policía y rápidamente se viralizó una foto en el que se veía al animal arriba de una camioneta policial. En la mañana del lunes, usuarios de las redes sociales compartieron que el perro había sido liberado.