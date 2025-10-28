Jadson Viera fue presentado en Nacional: "Nos estamos jugando cosas muy importantes"

"Creo que es el momento que tengo que estar acá. Estoy convencido del momento, de lo que nos estamos jugando, es un momento de unión total, porque nos estamos jugando cosas muy importantes, ese es mi mensaje: unión total", dijo Viera.

"Estoy convendio de estar acá y del plantel humano, que tengo en el día a día", manifestó. Dijo además que ya mantuvo conversaciones con algunos integrantes del plantel de Nacional.

El plan en la cancha

Viera dijo que el objetivo principal es el campeonato uruguayo, pero que la idea de juego se implementará "día a día".

"Tenemos las cosas en claro, lo que queremos y pretendemos del equipo, que tiene gol, tiene juego asociativo y en definitiva, con mi idea vamos a tratar de potenciar cosas que pueden salir muy buenas", sostuvo.

Conferencia completa:

Embed - Presentación Jadson Viera | Club Nacional de Football

La carrera de Viera

Jadson Viera nació en Santa Ana do Livramento hace 44 años. Realizó su formación como entrenador junto a Alexander Medina, empezando en Nacional en 2018. Después compartieron el cuerpo técnico en Talleres de Córdoba, en Inter de Porto Alegre en 2021 y posteriormente en Vélez Sarsfield. Finalmente, en enero de 2024 tomó las riendas de Boston River y lo clasificó a la Libertadores. ahora marcha sexto en la Tabla Anual y Viera logró meter al Sastre en la Copa sudamericana. El DT, trabajará con Ribair Rodríguez y Diego Martiñones de ayudantes y Guillermo Souto como preparador físico.