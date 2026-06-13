Orsi recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Chile, Palestina y Portugal

En un acto oficial celebrado este viernes 12 de junio en la sede del Palacio Estévez, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió formalmente las cartas credenciales de los nuevos representantes diplomáticos de la República de Chile, el Estado de Palestina y la República Portuguesa.
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Con este paso protocolar, quedaron oficialmente habilitados en sus funciones los siguientes diplomáticos:
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Luz Ebensperger Orrego, como embajadora de la República de Chile.
Ahmad Salem Ahmad Alsweis, como embajador del Estado de Palestina.
María da Conceição de Sousa Pilar, como embajadora de la República Portuguesa.
La ceremonia contó además con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
Sobre las cartas credenciales: Estos documentos constituyen el instrumento formal mediante el cual un jefe de Estado nombra a un funcionario diplomático como su representante oficial ante el gobierno de otro país, consolidando así los lazos bilaterales y la agenda de cooperación internacional.