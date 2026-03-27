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Deportes Juan Pedro Damiani | Damiani |

Elecciones a la vista

Juan Pedro Damiani: "Voy a jugar muy fuerte" en las elecciones de Peñarol

Este jueves hubo un encuentro entre el actual presidente Ignacio Ruglio y sus dos antecesores: Jorge Barrera y Juan Pedro Damiani, además de otros dirigentes.

Juan Pedro Damiani.

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Este 2026 será un año movido para Peñarol. Además de la cargada actividad deportiva del club, a fin de año habrá elecciones y varias agrupaciones ya se mueven buscando el sillón presidencial.

La interna del club aurinegro tuvo en la noche del jueves un encuentro más que auspicioso con la presencia del actual presidente Ignacio Ruglio y sus dos antecesores: Jorge Barrera y Juan Pedro Damiani.

Víctor Bedrossian, consejero suplente del oficialismo, fue el anfitrión de ese asado que se dio luego del reconocimiento a todos los deportes en el Estadio Campeón del Siglo y que también tuvo a directivos actuales de todas las corrientes como Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Marcelo Solomita, Álvaro Queijo y Rodolfo Catino, y el delegado Julio Trostchansky.

Entre las ausencias más destacadas resaltaron las de Evaristo González —concurrió su suplente Carlos Trujillo—, Edgardo Novick, Santiago Sánchez y Guillermo Varela.

Otros participantes del encuentro de la noche del jueves fueron Federico Terryn —dirigente de formativas y consejero suplente—, Diego Fernández —presidente de infraestructura— y Nicolás Ghizzo, consejero de la oposición.

“La organizó Víctor en su casa y la idea más que nada fue la de buscar unidad pesando en las elecciones, pero no una lista única, unidad en el sentido de que sea una campaña limpia”, le dijo a Ovación el consejero Alejandro González.

"Voy a jugar muy fuerte" dijo Damiani

En diálogo con “Minuto1” (Carve Deportiva), Juan Pedro Damiani habló sobre este encuentro y dijo: “Fue un gesto de madurez. Cuando en Peñarol nos sentamos todos, el club crece. Hay un clima lindo para construir algo importante y fue un encuentro muy disfrutable.

El expresidente también habló sobre su rol en las próximas elecciones y expresó: “Voy a jugar muy fuerte. Eso no quiere decir que sea candidato o no, pero voy a jugar fuerte porque creo que necesitamos gente probada pero lo más importante es acercar gente joven que ya está trabajando en el club y que es muy valiosa”.

Luego de lo estrictamente político también se habló mucho de las finanzas del club y en cómo hacer para seguir generando ingresos para que el club crezca de manera profesional en varias áreas, para consolidar la marca Peñarol en el plano internacional y por supuesto, para lograr el gran sueño de todos los peñarolenses: la Copa Libertadores.

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