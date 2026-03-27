Juan Pedro Damiani: "Voy a jugar muy fuerte" en las elecciones de Peñarol

Entre las ausencias más destacadas resaltaron las de Evaristo González —concurrió su suplente Carlos Trujillo—, Edgardo Novick, Santiago Sánchez y Guillermo Varela.

Otros participantes del encuentro de la noche del jueves fueron Federico Terryn —dirigente de formativas y consejero suplente—, Diego Fernández —presidente de infraestructura— y Nicolás Ghizzo, consejero de la oposición.

“La organizó Víctor en su casa y la idea más que nada fue la de buscar unidad pesando en las elecciones, pero no una lista única, unidad en el sentido de que sea una campaña limpia”, le dijo a Ovación el consejero Alejandro González.

"Voy a jugar muy fuerte" dijo Damiani

En diálogo con “Minuto1” (Carve Deportiva), Juan Pedro Damiani habló sobre este encuentro y dijo: “Fue un gesto de madurez. Cuando en Peñarol nos sentamos todos, el club crece. Hay un clima lindo para construir algo importante y fue un encuentro muy disfrutable.

El expresidente también habló sobre su rol en las próximas elecciones y expresó: “Voy a jugar muy fuerte. Eso no quiere decir que sea candidato o no, pero voy a jugar fuerte porque creo que necesitamos gente probada pero lo más importante es acercar gente joven que ya está trabajando en el club y que es muy valiosa”.

Luego de lo estrictamente político también se habló mucho de las finanzas del club y en cómo hacer para seguir generando ingresos para que el club crezca de manera profesional en varias áreas, para consolidar la marca Peñarol en el plano internacional y por supuesto, para lograr el gran sueño de todos los peñarolenses: la Copa Libertadores.