¿Qué dejó la octava del Apertura? Un único líder y lucha feroz por el descenso

Con todos los partidos entre semana, se fue la octava fecha del Torneo Apertura con la gran novedad que la victoria ante Boston River en Florida, y el empate de Racing ante Progreso, dejan a Peñarol como el único líder del primer torneo corto del año.
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En cuanto a los resultados, además del cambio de liderazgo, destacó la victoria de Deportivo Maldonado ante MC Torque en un partido clave que deja a los fernandinos cerca del liderazgo. Además, Nacional goleó en el debut de Jorge Bava.
Por la zona baja, Cerro sumó una victoria de oro ante Juventud de Las Piedras, y en un encuentro clave por la permanencia, Albion derrotó a Wanderers que se hunde en los promedios.
¿Qué dejó la octava del Apertura?
Resultados
- Deportivo Maldonado 1-0 MC Torque
- Liverpool 3-3 Central Español
- Nacional 3-0 Cerro Largo
- Albion 2-1 Wanderers
- Cerro 1-0 Juventud
- Boston River 0-2 Peñarol
- Racing 1-1 Progreso
- Danubio 0-0 Defensor Sporting
Posiciones
- Peñarol - 19
- Racing - 17
- Deportivo Maldonado - 16
- MC Torque - 14
- Nacional - 13
- Liverpool - 12
- Danubio - 12
- Defensor Sporting - 12
- Central Español - 11
- Albion - 11
- Wanderers - 11
- Cerro Largo - 9
- Progreso - 6
- Boston River - 5
- Cerro - 5
- Juventud de Las Piedras - 4