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Deportes Apertura | Peñarol | Nacional

¿Qué dejó la octava del Apertura? Un único líder y lucha feroz por el descenso

Peñarol derrotó a Boston River, y gracias al empate entre Racing y progreso, quedó como el único líder del primer torneo corto del año.

Peñarol, único líder del Apertura.

Peñarol, único líder del Apertura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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En cuanto a los resultados, además del cambio de liderazgo, destacó la victoria de Deportivo Maldonado ante MC Torque en un partido clave que deja a los fernandinos cerca del liderazgo. Además, Nacional goleó en el debut de Jorge Bava.

Por la zona baja, Cerro sumó una victoria de oro ante Juventud de Las Piedras, y en un encuentro clave por la permanencia, Albion derrotó a Wanderers que se hunde en los promedios.

¿Qué dejó la octava del Apertura?

Resultados

  • Deportivo Maldonado 1-0 MC Torque
  • Liverpool 3-3 Central Español
  • Nacional 3-0 Cerro Largo
  • Albion 2-1 Wanderers
  • Cerro 1-0 Juventud
  • Boston River 0-2 Peñarol
  • Racing 1-1 Progreso
  • Danubio 0-0 Defensor Sporting

Posiciones

  1. Peñarol - 19
  2. Racing - 17
  3. Deportivo Maldonado - 16
  4. MC Torque - 14
  5. Nacional - 13
  6. Liverpool - 12
  7. Danubio - 12
  8. Defensor Sporting - 12
  9. Central Español - 11
  10. Albion - 11
  11. Wanderers - 11
  12. Cerro Largo - 9
  13. Progreso - 6
  14. Boston River - 5
  15. Cerro - 5
  16. Juventud de Las Piedras - 4

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