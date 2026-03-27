Uruguay en prueba de fuego ante Inglaterra: ¿dónde ver el partido?

Esto generó incertidumbre sobre la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de combinado charrúa, pero el tiempo pasó y se fueron limando asperezas en la interna, produciéndose incluso los retornos de Fernando Muslera y Agustín Canobbio.

Con pocos días de entrenamiento con el equipo completo y la apuesta de poner lo mejor en un choque determinante, el rosarino preparó un cotejo ante un adversario que le dará descanso a algunas de sus figuras por la larga temporada que están transitando.

El once de Bielsa

En los entrenamientos se pudo apreciar la intención del DT argentino de colocar un once que tendrá muchos jugadores que estarán de arranque en el debut mundialista, pero también con algunas sorpresas.

Muslera estaría en lugar de Sergio Rochet en el arco, Varela y Piquerez por los laterales, Olivera de zaguero y Valverde de volante, mientras que en los tres de arriba habría dos cambios: Canobbio en lugar de Facundo Pellistri y Aguirre por Darwin Núñez.

De esta forma, el once sería con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre y Maximiliano Araújo.

Por otra parte, Inglaterra, bajo el mandato del alemán Thomas Tuchel, en principio presentaría un equipo con Jordan Pickford; Tino Livramento, John Stones, Harry Maguire, Lewis Hall; Adam Wharton, Jordan Henderson; Noni Madueke, Cole Palmer, Marcus Rashford; y Dominic Solanke.

¿Por dónde ver el partido?

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el partido ante Inglaterra se podrá ver por AUF TV, tanto por su página web como por YouTube.

Ambas opciones tienen un costo. El duelo vale $ 390, mientras que la de YouTube es de US$ 9,99, pagando la opción de miembro del canal.

Esta última permite ver también el duelo ante Argelia del martes 31 y otros contenidos exclusivos. El pago se renovará mensualmente, aunque puede cancelarse antes.

Las otras opciones para visualizar el partido de este viernes son DSports (canal 300), TCC 1, Flow (canal 719 y 119), Nuevo Siglo (canal 471 y 475) y Montecable (canal 454). También irá por televisión abierta por la pantalla de Canal 5, solo por aire.