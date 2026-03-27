Uruguay bajo aviso: inestabilidad atmosférica y riesgo de tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en conjunto con análisis de MetSul Meteorología y datos técnicos de Windguru, advierten sobre un escenario de marcada inestabilidad climática que afectará a todo el territorio nacional durante los próximos días.
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Inumet: aviso especial por tormentas puntualmente fuertes
De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por Inumet, Uruguay transita una jornada de viernes caracterizada por nubosidad persistente y la probabilidad de precipitaciones aisladas. Sin embargo, el organismo ha emitido un aviso especial debido a la formación de tormentas puntualmente fuertes que comenzarán a manifestarse desde la tarde de hoy.
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Viernes 27: Temperaturas entre 17°C y 26°C. Se esperan neblinas y bancos de niebla, con vientos del sector Este de hasta 30 km/h.
Sábado 28: Se mantiene el cielo cubierto con tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C de mínima y los 26°C de máxima.
Domingo 29: La inestabilidad persistirá con un ligero ascenso térmico, alcanzando los 28°C, bajo condiciones de humedad elevada y mejoras temporarias.
MetSul: contraste térmico y patrón de calor atípico
Por su parte, el observatorio brasileño MetSul destaca que la región se encuentra bajo la influencia de una masa de aire cálido inusualmente potente para el inicio del otoño. Aunque la nubosidad y las lluvias moderan las temperaturas en el sur y este de Uruguay, MetSul advierte que en zonas del norte y litoral las máximas podrían situarse significativamente por encima de lo normal, con registros que podrían alcanzar los 36°C a 38°C en áreas continentales adyacentes, alimentando la energía para el desarrollo de tormentas severas.
Windguru: condiciones de viento y navegación
Para las zonas costeras y marítimas, los modelos de Windguru (basados en GFS y WRF) indican una predominancia de vientos del cuadrante Noreste y Este.
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Montevideo y zona metropolitana: Rachas que promediarán los 15-20 nudos (28-37 km/h), especialmente hacia el final de la jornada del sábado.
Rocha (La Aguada/La Paloma): Se prevé un incremento en el oleaje asociado al viento sostenido del Este, con condiciones que exigen precaución para la navegación menor durante el fin de semana debido a las rachas asociadas a células de tormenta.