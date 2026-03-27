Uruguay bajo aviso: inestabilidad atmosférica y riesgo de tormentas fuertes

Viernes 27: Temperaturas entre 17°C y 26°C. Se esperan neblinas y bancos de niebla, con vientos del sector Este de hasta 30 km/h.

Sábado 28: Se mantiene el cielo cubierto con tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C de mínima y los 26°C de máxima.

Domingo 29: La inestabilidad persistirá con un ligero ascenso térmico, alcanzando los 28°C, bajo condiciones de humedad elevada y mejoras temporarias.

MetSul: contraste térmico y patrón de calor atípico

Por su parte, el observatorio brasileño MetSul destaca que la región se encuentra bajo la influencia de una masa de aire cálido inusualmente potente para el inicio del otoño. Aunque la nubosidad y las lluvias moderan las temperaturas en el sur y este de Uruguay, MetSul advierte que en zonas del norte y litoral las máximas podrían situarse significativamente por encima de lo normal, con registros que podrían alcanzar los 36°C a 38°C en áreas continentales adyacentes, alimentando la energía para el desarrollo de tormentas severas.