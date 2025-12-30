El Torneo de Verano, que será obligatorio para todos los clubes de Primera División, ya fue oficializado pero restan conocer algunos detalles. Además de los días, horarios y escenarios de los partidos (Nacional y Peñarol ya fueron fijados), queda resolverse un tema en el que Peñarol tiene gran interés.
es una incógnita
¿Jugadores que arrastran sanción podrán cumplirla en el Torneo de Verano?
La decisión se tomará el lunes 5 de enero cuando se desarrolle el Consejo de Liga para ultimar los detalles del Torneo de Verano.