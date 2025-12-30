Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes torneo | Consejo de Liga |

es una incógnita

¿Jugadores que arrastran sanción podrán cumplirla en el Torneo de Verano?

La decisión se tomará el lunes 5 de enero cuando se desarrolle el Consejo de Liga para ultimar los detalles del Torneo de Verano.

Peñarol espera que Aguerre pueda cumplir su sanción en el Torneo de Verano.

 Foto: Enzo Santos / FocoUy
El Torneo de Verano, que será obligatorio para todos los clubes de Primera División, ya fue oficializado pero restan conocer algunos detalles. Además de los días, horarios y escenarios de los partidos (Nacional y Peñarol ya fueron fijados), queda resolverse un tema en el que Peñarol tiene gran interés.

El lunes 5 de enero, habrá Consejo de Liga en dónde se resolverá si las sanciones que arrastran los jugadores de la temporada pasada, se pueden cumplir en los partidos de este Torneo de Verano.

Peñarol va a hacer fuerza para que esto salga de manera afirmativa, debido a que Washington Aguerre y Javier Méndez (ambos arrastran dos partidos de sanción) y los carboneros esperan poder contar con ellos dos para el comienzo del Campeonato Uruguayo.

Este va a ser uno de los planteos en el próximo Consejo de Liga, en dónde se deberá aprobar por mayoría simple, es decir, la moción deberá contar con el apoyo de al menos nueve clubes.

