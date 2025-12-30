Juan de Dios Pintado en la agenda de Nacional para el lateral derecho

A falta de un día para terminar el año, la danza de nombres cada día es más extensa. En el streaming de Fix Flavio Perchman comentó que Nacional iba por un lateral derecho uruguayo que estaba en el exterior.
Juan Pintado es el jugador apuntado por Nacional. El lateral derecho tiene 28 años y en este momento es jugador de Gimnasia y Esgrima de la Plata. El jugador tiene contrato con el Lobo pero desde el tricolor son optimistas de poder llegar a un acuerdo y contar con el jugador.
Gimnasia tiene algunos problemas económicos y Nacional ya dialoga con la dirigencia del equipo argentino.
Mientras avanza por Pintado, se sigue esperando por Baltasar Barcia aunque este tema se resolverá en algunos días. En otro orden, Nacional sigue trabajando en renovaciones. Nicolás "Ojito" Rodríguez seguirá en los tricolores una temporada más. De parte del jugador y del club no hay ningún problema en la negociación y estaría todo encaminado para su continuidad una temporada más.
Ebere en suspenso
El tema del nigeriano Christian Ebere esta en suspenso. Como hemos informado Plaza Colonia tiene el mayor porcentaje del pase del jugador y pretende una suma importante por Ebere que Nacional no estaría dispuesto a pagar. No porque no quiera, sino por la cifra abultada que pretende el equipo Pata Blanca.
El jugador está esperando que va a pasar con su futuro. Hay un equipo interesado en contar con su ficha y es el Táchira de Venezuela que podría volver a la carga por el nigeriano.
En otro orden, este martes habrá una reunión entre el representante de César Araujo y Flavio Perchman para definir el futuro del volante. Las ganas de que el jugador vista la camiseta de Nacional son muchas. El jugador también está entusiasmado pero la realidad del mercado marca otra cosa. Los presupuestos que maneja el fútbol uruguayo no son muy seductores y esto hace que sea difícil, pero no imposibles las negociaciones y más cuando el jugador quiere llegar a Nacional.