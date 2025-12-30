Juan de Dios Pintado en la agenda de Nacional para el lateral derecho

Mientras avanza por Pintado, se sigue esperando por Baltasar Barcia aunque este tema se resolverá en algunos días. En otro orden, Nacional sigue trabajando en renovaciones. Nicolás "Ojito" Rodríguez seguirá en los tricolores una temporada más. De parte del jugador y del club no hay ningún problema en la negociación y estaría todo encaminado para su continuidad una temporada más.

Ebere en suspenso

El tema del nigeriano Christian Ebere esta en suspenso. Como hemos informado Plaza Colonia tiene el mayor porcentaje del pase del jugador y pretende una suma importante por Ebere que Nacional no estaría dispuesto a pagar. No porque no quiera, sino por la cifra abultada que pretende el equipo Pata Blanca.

El jugador está esperando que va a pasar con su futuro. Hay un equipo interesado en contar con su ficha y es el Táchira de Venezuela que podría volver a la carga por el nigeriano.

En otro orden, este martes habrá una reunión entre el representante de César Araujo y Flavio Perchman para definir el futuro del volante. Las ganas de que el jugador vista la camiseta de Nacional son muchas. El jugador también está entusiasmado pero la realidad del mercado marca otra cosa. Los presupuestos que maneja el fútbol uruguayo no son muy seductores y esto hace que sea difícil, pero no imposibles las negociaciones y más cuando el jugador quiere llegar a Nacional.