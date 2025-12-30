Justicia argentina sobreseyó a Sebastián Sosa ante denuncia de abuso sexual

Fallo "contundente"

La defensa de Sebastián Sosa estuvo a cargo de Jorge Barrera, quien una vez conocido el fallo, utilizó sus redes sociales para expresarse.

"El fallo judicial en el caso de Sebastián Sosa ha sido contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y de la sociedad", escribió el abogado.

"La perspectiva de género que es indispensable en el análisis de estos asuntos , no deroga ni exime las garantías individuales , el principio de igualdad ante la ley y los principios de un Estado democrático de Derecho", y concluyó agradeciéndole a Sosa "por la confianza profesional" y a Ernesto Baaclini "por haber armado un gran equipo de trabajo".