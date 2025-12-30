Luego de dos años, la Justicia argentina sobreseyó al futbolista uruguayo Sebastián Sosa y a otros tres jugadores (José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio), en la causa que lo investigaba por presunto abuso sexual mientras los cuatro jugaban en Vélez Sarsfield.
absuelto
Justicia argentina sobreseyó a Sebastián Sosa ante denuncia de abuso sexual
"El fallo judicial en el caso de Sebastián Sosa ha sido contundente", expresó el abogado Jorge Barrera. Los otros tres denunciados también fueron sobreseídos