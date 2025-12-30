Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Sebastián Sosa | abuso sexual |

absuelto

Justicia argentina sobreseyó a Sebastián Sosa ante denuncia de abuso sexual

"El fallo judicial en el caso de Sebastián Sosa ha sido contundente", expresó el abogado Jorge Barrera. Los otros tres denunciados también fueron sobreseídos

Justicia argentina sobreseyó a Sebastián Sosa.

Justicia argentina sobreseyó a Sebastián Sosa.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Luego de dos años, la Justicia argentina sobreseyó al futbolista uruguayo Sebastián Sosa y a otros tres jugadores (José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio), en la causa que lo investigaba por presunto abuso sexual mientras los cuatro jugaban en Vélez Sarsfield.

El caso estuvo a cargo del juez Augusto José Paz Almonacid, quien este martes comunicó que tras la investigación, se determinó que "el hecho no constituye delito" por lo que los cuatro denunciados fueron absueltos.

Por su parte, los abogados de la denunciante informaron que cuentan con elementos suficientes para apelar el fallo por lo que puede haber una nueva instancia judicial.

Fallo "contundente"

La defensa de Sebastián Sosa estuvo a cargo de Jorge Barrera, quien una vez conocido el fallo, utilizó sus redes sociales para expresarse.

"El fallo judicial en el caso de Sebastián Sosa ha sido contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y de la sociedad", escribió el abogado.

"La perspectiva de género que es indispensable en el análisis de estos asuntos , no deroga ni exime las garantías individuales , el principio de igualdad ante la ley y los principios de un Estado democrático de Derecho", y concluyó agradeciéndole a Sosa "por la confianza profesional" y a Ernesto Baaclini "por haber armado un gran equipo de trabajo".

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar