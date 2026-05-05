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Deportes Atlético Mineiro |

por seguir ilusionado

Juventud recibe a Atlético Mineiro soñando con seguir en la Sudamericana

El encuentro entre pedrenses y galos, tendrá lugar este martes desde las 19:00 horas en el Estadio Centenario. Juventud si gana, da un paso fundamental para soñar.

Juventud enfrenta a Atlético Mineiro.

Juventud enfrenta a Atlético Mineiro.
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Tras una goleada categórica como local, esta tarde, Juventud de Las Piedras recibirá en el Estadio Centenario a Atlético Mineiro de Brasil. Este encuentro toma gran trascendencia para el pedrense ya que puede significar un paso fundamental en sus aspiraciones por seguir en la competencia.

El encuentro, que comenzará a las 19:00 horas, tendrá el arbitraje del argentino Leandro Rey Hilfer que estará junto a Gabriel Chade, Sebastián Raineri y Carlos Gariano como cuarto árbitro. En el VAR estarán Jorge Baliño y Pablo Dovalo, también de la vecina orilla.

El equipo que comanda Sergio Blanco, perdió el encuentro que se disputó en Brasil debido a un tanto en la hora. Sin embargo, hoy son los escoltas de la tabla a tres unidades del Cienciano. En caso de lograr la victoria esta tarde, Juventud le sacaría cuatro unidades al elenco brasilero y quedaría a un paso de asegurar su continuidad en la Sudamericana.

Posiciones grupo B: Cienciano 7, Juventud 4, Puerto Cabello 3, Atlético Mineiro 3.

Posibles alineaciones de Juventud y Atlético Mineiro

Para este encuentro, Sergio Blanco saldría a la cancha con Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Emanuel Cecchini, Leonel Roldán, Ramiro Peralta, Pablo Lago, Alejo Cruz y Fernando Mimbacas.

Por el lado de Atlético Mineiro, el entrenador argentino, Eduardo Domínguez, pondría en cancha a Everson, Ruan, Lyanco, Junior Alonso, Natanael, Alan Franco, Renan Lodi, Maycon, Bernard, Alan Minda y Matías Cassiera.

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