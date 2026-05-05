Juventud recibe a Atlético Mineiro soñando con seguir en la Sudamericana

El equipo que comanda Sergio Blanco, perdió el encuentro que se disputó en Brasil debido a un tanto en la hora. Sin embargo, hoy son los escoltas de la tabla a tres unidades del Cienciano. En caso de lograr la victoria esta tarde, Juventud le sacaría cuatro unidades al elenco brasilero y quedaría a un paso de asegurar su continuidad en la Sudamericana.