Tras una goleada categórica como local, esta tarde, Juventud de Las Piedras recibirá en el Estadio Centenario a Atlético Mineiro de Brasil. Este encuentro toma gran trascendencia para el pedrense ya que puede significar un paso fundamental en sus aspiraciones por seguir en la competencia.
por seguir ilusionado
Juventud recibe a Atlético Mineiro soñando con seguir en la Sudamericana
El encuentro entre pedrenses y galos, tendrá lugar este martes desde las 19:00 horas en el Estadio Centenario. Juventud si gana, da un paso fundamental para soñar.