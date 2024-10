Kinesióloga de Nacional le recordó a Suárez que funcionarios tenían orden de no mirarlo ni saludarlo

Jakimczuk manifestó que siempre mostró sus momentos felices y aquellos que no tanto, pero en un día como el de hoy "donde la hipocresía me supera", lanzó una fuerte acusación contra el 9 de la selección.

"Luis, no te olvides que cuando llegaste a Nacional teníamos orden TODOS de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos... No me lo contó nadie. Lo viví. Mostremos las dos caras de la moneda siempre. Ser, no parecer. Sino siempre seremos unos simples hipócritas", sentenció.

Minutos más tarde de publicar esto, el tuit fue borrado.

