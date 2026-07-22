Papelón histórico: "No estamos dando la talla", dijo Bava

Al minuto y medio, Nacional ya perdió la copa en una distracción infantil de una defensa totalmente desarmada, confundida y perdida se comió un gol increíble de local.

Ahí todos los que estábamos en el Gran Parque Central o lo estaban viendo por tv, ya sabían que este partido estaba perdido. Bava puso "lo mejor" que tenía, pero hay jugadores que no pueden tener más minutos en este equipo. Es un equipo sin ideas, no trasmite nada en la cancha y al primer traspié se cae y no logra levantarse.

Tigre es un equipo humilde de Argentina, sin historia, sin figuras rutilantes ayer sentenció la lleve en 45 minutos y no le hizo más goles porque no quiso.

"No hay excusas, no estamos dando la talla"

Luego del encuentro uno de los responsables de este momento tricolor, Jorge Bava, habló en conferencia y dijo que esta con fuerza para revetir este momento.

"Golpeado por lo que fue el partido, sin dudas, no hay excusas. No se jugó bien. Encontramos un equipo pragmático que lo capitalizó. El equipo se brinda, el equipo entrena, yo veo a los muchachos, no solo de buen ánimo, sino aplicados al hacer las cosas. Pero es tangible que no lo podemos demostrar, por una cosa o por otra. Creo que no vale la pena redundar, porque no hay excusas. No se está transmitiendo en cancha, los resultados no acompañan, hay un accidente, hay otro, que hacen cuesta arriba los partidos, pero repito, no hay excusas. Aceptar el momento".

Y continuó: "No pongo excusas en mí. El equipo está dolido por el resultado de hoy, pero yo los veo todos los días. El equipo está fuerte, está con ánimo, con ganas de revertir esto. Todos sabemos que no estamos haciendo ni por asomo lo que queremos. Yo soy el responsable de ello. Pero en las fuerzas, el equipo lo veo bien, lo veo todos los días. Si no, diría lo contrario. Yo los veo todos los días, se brindan al máximo, entrenan a morir, pero no lo podemos capitalizar en el partido", aseguró. .

"Somos los primeros responsables, lo sabemos todos en la interna, que no estamos dando la talla es una realidad. Por una situación o por otra, siempre terminamos de la misma manera. Somos todos conscientes. Los jugadores y nosotros. Yo soy el responsable. Sabemos que viene un semestre en el que cada vez queda menos margen. Pero hay que seguir trabajando y luchando. La única manera que conozco de salir de esta situación es trabajando hasta que se empiecen a dar los resultados. Trabajamos para que se empiecen a dar los resultados y no se están dando "