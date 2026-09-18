Fosalba volvió a ganar en el SMU; Clara Niz será su nueva presidenta

En el segmento estudiantil, Estudiantes Independientes obtuvo 65 votos y Evolución Estudiantil 47, con 13 votos en blanco y 4 anulados sobre 125 válidos. Con esos resultados, Estudiantes Independientes accedió a 2 cargos y Evolución Estudiantil a 1.

Fosalba al frente

Con esta votación, Fosalba mantiene seis cargos en el Comité Ejecutivo (Niz, Leonella Luzardo, Juan Pablo Soto, Juan Pablo Gesuele, Stephanie Viroga y Federico Figueredo). Por su parte, Juntos también permanece con dos cargos (Rodrigo Perna y Gerardo Eguren). Evolución Médica también dos para Matías Ifrán y Mariana Kenny.

La representación estudiantil se repartió en dos lugares para Estudiantes Independientes (Gastón Peña y Mauricio Méndez) y uno para Evolución Estudiantil (Silvina Esteves Barcelo).

El Consejo Arbitral quedará conformado con dos bancas para Fosalba (Alejandro Cuesta y Juan José Paganini), una para Juntos (el exministro de Salud Pública Daniel Salinas) y otra para Evolución Médica (Odel Abisab Pereyra).

La Comisión Fiscal estará integrada por tres cargos para Fosalba (Julia Galzerano, Marcelo Langleib y Fernando Tomasina), uno para Juntos (Celia de Pro) y otro para Evolución Médica (Marianel Carlotto Barbieri).

Mientras tanto, la Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones quedará conformada por tres cargos para Fosalba (el presidente actual del SMU, José Minarrieta, Jimena Núñez y Julieta Ganon), uno para Juntos (Pedro Koyounian) y otro para Evolución Médica (Alberto Vaccaro). El cargo estudiantil quedó para la única lista, Evolución Estudiantil (Juan Dominguez Cortazzo).