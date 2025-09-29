Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

primicia de Tarde de Fútbol

La novedosa herramienta que implementarán los árbitros en las finales por el Uruguayo

"Este año vamos a intentar que las decisiones arbitrales sean comunicadas por altoparlantes para todo el Estadio", aseguró Marcelo de León.

Árbitros anunciarán sus decisiones por altoparlante en caso de haber finales por el Uruguayo.

Árbitros anunciarán sus decisiones por altoparlante en caso de haber finales por el Uruguayo.

 Foto: AUF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Marcelo de León, director de arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló en el programa Tarde de Fútbol, en dónde reveló que en caso de haber finales para definir el campeón uruguayo, los árbitros pondrán en práctica una nueva herramienta.

"Este año vamos a intentar que las decisiones arbitrales sean comunicadas por altoparlantes para todo el Estadio", adelantó De León. Esta herramienta se comenzó a utilizar en los eventos organizados por FIFA y desde hace unos meses, la CONMEBOL también comenzó a incorporarla.

El director de arbitraje aseguró que desde CONMEBOL "se exhortó" a que todas las federaciones a implementar esta herramienta pero sostuvo que "para eso tenemos que tener escenarios preparados para eso, con audios acordes y conectados tanto con el VAR como con el árbitro".

"Teníamos pensado implementarlo en las finales del año anterior, pero como Peñarol ganó todas las tablas, no se pudo poner en práctica esta herramienta", reveló Marcelo de León.

Embed

Dejá tu comentario

Te puede interesar