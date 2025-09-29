Marcelo de León, director de arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló en el programa Tarde de Fútbol, en dónde reveló que en caso de haber finales para definir el campeón uruguayo, los árbitros pondrán en práctica una nueva herramienta.
primicia de Tarde de Fútbol
La novedosa herramienta que implementarán los árbitros en las finales por el Uruguayo
"Este año vamos a intentar que las decisiones arbitrales sean comunicadas por altoparlantes para todo el Estadio", aseguró Marcelo de León.