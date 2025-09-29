El futbolista francés, Paul Pogba, lidera un grupo de deportistas internacionales que se unieron bajo el lema "Atletas por la Paz" para denunciar las atrocidades que comete Israel en Gaza, iniciativa que busca poner en primer plano "los valores de justicia, equidad y humanidad que promueve el deporte, sin involucrarse en política".
UEFA decidirá la próxima semana
Pogba lidera grupo de atletas que piden excluir a Israel y a sus clubes de todas las competencias
