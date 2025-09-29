Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Pogba | Israel | atletas

UEFA decidirá la próxima semana

Pogba lidera grupo de atletas que piden excluir a Israel y a sus clubes de todas las competencias

Un grupo de 48 deportistas internacionales encabezado el francés, Paul Pogba, se unieron bajo el lema "Atletas por la Paz" para denunciar la situación en Gaza.

Paul Pogba lidera Atletas para la paz en defensa de Palestina.

Por Redacción Caras y Caretas

El futbolista francés, Paul Pogba, lidera un grupo de deportistas internacionales que se unieron bajo el lema "Atletas por la Paz" para denunciar las atrocidades que comete Israel en Gaza, iniciativa que busca poner en primer plano "los valores de justicia, equidad y humanidad que promueve el deporte, sin involucrarse en política".

El ex campeón de Mundo en Rusia 2018 se sumó a un grupo de 48 atletas de distintos países para pedirle a la UEFA que se excluya de toda competencia a Israel por la grave situación en Gaza.

De la mano de la organización británica Nujum Sports, los deportistas piden que se de prioridad a " los valores de justicia, equidad y humanidad que promueve el deporte, sin involucrarse en política", no obstante, el grupo respalda la postura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el uso de escenarios deportivos para proyectar una imagen positiva de un país.

La UEFA votará la próxima semana

Según informó The Times, la UEFA efectivamente estudia la posibilidad de suspender a Israel de sus competiciones oficiales, tal como hizo en el pasado con Rusia después de la ofensiva a Ucrania.

Según la fuente, la mayoría de los países miembros del comité ejecutivo estarían a favor de esa decisión, la cual podría anunciarse la próxima semana, en la que la organización de fútbol europea realizará un votación para definir si suspende a dicho país de los torneos en el Viejo Continente; decisión que podría anunciarse la próxima semana.

Homenaje al "Pelé palestino"

La plataforma rindió homenaje a Suleiman , conocido como el "Pelé palestino" y fallecido en agosto pasado,

Al conocer la noticia de la muerte de Al-Obeid, Mohamed Salah se expresó en sus redes sociales pidiendo explicaciones sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de su colega, quien se encontraba dentro de un grupo de refugiados que fue atacado violentamente.

