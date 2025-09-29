Pogba lidera grupo de atletas que piden excluir a Israel y a sus clubes de todas las competencias

La UEFA votará la próxima semana

Según informó The Times, la UEFA efectivamente estudia la posibilidad de suspender a Israel de sus competiciones oficiales, tal como hizo en el pasado con Rusia después de la ofensiva a Ucrania.

Según la fuente, la mayoría de los países miembros del comité ejecutivo estarían a favor de esa decisión, la cual podría anunciarse la próxima semana, en la que la organización de fútbol europea realizará un votación para definir si suspende a dicho país de los torneos en el Viejo Continente; decisión que podría anunciarse la próxima semana.

Homenaje al "Pelé palestino"

La plataforma rindió homenaje a Suleiman , conocido como el "Pelé palestino" y fallecido en agosto pasado,

Al conocer la noticia de la muerte de Al-Obeid, Mohamed Salah se expresó en sus redes sociales pidiendo explicaciones sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de su colega, quien se encontraba dentro de un grupo de refugiados que fue atacado violentamente.