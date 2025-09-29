Dirigente tricolor explotó contra el plantel de Nacional y cuestionó "liderazgos"

"Me fui un poco decepcionado, con la idea de llevarnos los tres puntos y reafirmar el buen momento deportivo. Dejamos dos puntos que realmente pueden ser decisivos. Se jugó de "locatario", el rival no estaba en un gran momento y, además, fue una fecha en la que todo el mundo jugó para Peñarol."

El directivo fue consultado sobre qué le decepcionó más, si el juego del equipo o los fallos arbitrales: "Cuando hablo de decepción hablo de la expectativa que yo tenía en nuestro equipo y en su funcionamiento. En un caso así, donde nosotros dejamos dos puntos, no me siento tan cómodo [hablando del arbitraje] porque es una manera como de querer escudarse en algo que uno no hizo lo suficiente para poderlo ganar".

A pesar de su reticencia a buscar excusas, fue claro al criticar la actuación arbitral, especialmente la falta de intervención del VAR en jugadas de penal a favor de Nacional: "Hoy realmente, sobre todo la más clara es una agarrón a Millán. Hay un mecanismo válido para la revisión de los errores que muchas veces ha corregido. Yo diría la inmensa mayoría de las veces el VAR es una herramienta para mejorar, y en este caso no se aplicó".

El plantel y la carencia de liderazgo fuerte

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el análisis de Gomensoro sobre la calidad de la plantilla actual de Nacional, la cual definió como "sobrevalorada":

"Un poco se instalan determinados conceptos o por el hecho de que uno tenga en número de jugadores o en algún pergamino personal de algunos de los fichajes algunas pretensiones... pero luego hay que ratificar. Hoy, por ejemplo, hicimos solo tres cambios porque mirabas al banco y no había mucho más para poder remover la situación."

Además, el dirigente señaló una clara falta de liderazgo futbolístico en la cancha, evocando la figura de un excapitán:

"¿Líder? Yo creo que sí [carece de liderazgo]. Hay liderazgos de otro tipo, del estilo diplomático, de embajadores del club para una obra social, para una presentación de una camiseta, para cosas de celebración de aniversarios, bueno cosas protocolares digamos, pero el líder futbolístico histórico de los clubes grandes para llevar adelante el equipo yo la verdad que no sé si lo tenemos.

Falta un polenta, se fue Polenta. Esa personalidad, ese liderazgo de capitán en ese estilo no lo tenemos hoy."

La responsabilidad del cuerpo técnico

Respecto al trabajo del entrenador Pablo Peirano y la posibilidad de cambiar el rumbo, Gomensoro matizó la crítica, pero señaló que el salto esperado aún no se dio:

"Creo que el técnico todavía no ha dado el salto esperado, pero ha dado muchos resultados en otras cosas. [No obstante] no quiero caer en el tremendismo ni hacer de este resultado una catástrofe. Creo que con fallos arbitrales justos hoy podíamos estar hablando de otra cosa."

Al ser consultado sobre el esquema táctico con tres volantes centrales ante un rival defensivo como Juventud, el directivo discrepó: "Nacional juegue sin un puntero contra un equipo como Juventud que básicamente vino a esperar y a meterse atrás, tácticamente me resulta un equipo rengo para atacarlo."

Mirada al cierre del campeonato y la presión dirigencial

Ante la posibilidad de un tercer año sin el título uruguayo, Gomensoro aceptó la responsabilidad: "Para mí la mochila es del club, no importa si hoy estoy, mañana no estoy. Si la gente silba a [el presidente] Bairo y a [el vicepresidente] Perchman, que me silben a mí también porque soy parte de lo mismo."

Finalmente, dejó un mensaje de autocrítica y urgencia: "En este nivel de hoy es muy probable que se nos pueda escapar la tortuga. Necesitamos mejorar y dar un plus para la distancia definitoria. Es mucho mejor ocuparse de lo que depende solo de nosotros".