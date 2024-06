Lasarte: "Algunas cosas salieron y otras no"

Las sensaciones de Lasarte

A Nacional le bastaron los primeros 45 minutos (que fueron 65) para liquidar el juego. Finalizado el partido Martín Lasarte habló de la victoria y lo que se viene para el tricolor. "Lo del mismo once me pareció de orden. Era una situación delicada, complicada. Cambio de entrenador, alguien eventual como el Rafa que se puso los pantalones y me parecía lo más justo que intentáramos repetir por lo menos de inicio. La sensación es que teníamos que ganar y se logró. Lo otro es todo muy eventual, el partido fue un partido raro, tuvo partes, tuvo expulsiones, erramos un penal, erramos algunos goles, ellos también erraron. Fue un partido raro, quizás el resultado, no refleje en totalidad lo que pasó. Porque el partido fue más parejo que lo que ocurrió. Para nosotros es importante ganar, algunas cosas pasaron de las que intentamos hacer, hay otras que no, todavía no aparecieron, no funcionaron, estaba todo muy con alfileres. Ahora tenemos dos semanas. Serán muy importantes para poder trabajar y mejorar algunos aspectos. Que no recibieramos goles era una cosa que nos preocupaba", dijo el entrenador.

"El debut, si lo definis así de rápido tenés que estar contento. Miras el teléfono y te escribe todo el mundo. Uno en la cabecita te da vueltas. Tendríamos que haber hecho algún otro gol, no tendríamos que haber sufrido, porque en algún momento lo sufrimos. Aunque también es bueno, porque hay partidos que sufrír también se entrena en el juego. Creo que fue auspicioso".

Sobre Gonzalo Carneiro que no estuvo en la convocatoria por una molestia muscular, Lasarte comentó: "Esta bien. Fue una semana complicada para ellos. Hemos sufrido alguna dificultad en las articulaciones. El tema de la humedad, las canchas pesadas no te ayudan a mejorar. El está con buena disposición, pero lamentablemente no llego al fin de semana en condiciones. Vuelvo a repetir, las dos semanas nos van a venir bien y a él le van a venir muy bien. Sobre todo para entrenar de manera normal", setenció Lasarte.