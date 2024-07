Lasarte: "Ganar genera una gran satisfacción, orgullo, honor y responsabilidad"

“Es una linda tarea estar acá, en este club donde tantas veces me ha tocado estar, en diferentes situaciones. En líneas generales lo más auspicioso es poder empezar a encontrar rutinas que se van repitiendo. Hoy quizás hubiéramos merecido algún gol más, y en otros partidos metimos más goles y quizá merecimos menos, es relativo. Lo que más valoro es el esfuerzo y la capacidad de los jugadores de poder plegarse a una idea que estamos intentando repetir. Hay cosas que son muy básicas y muy claras. Poder mantener el arco en cero”.

El equipo a veces “no puede presionar los 90 minutos, pero presionar alto, y sacar ventaja de eso. En algunos momentos también, darle espacio al rival y aprovecharlo. Yo ya lo he dicho en algunas ocasiones: tenemos unos jugadores que con campo por delante son muy peligrosos. Hoy hubo situaciones de transiciones rápidas, convertimos un gol y pudimos haber convertido alguno más".

Con Bentancourt hay que esperar

Sobre la salida de Rubén Bentancourt, el técnico tricolor explicó lo siguiente: “Tenemos que ver un poquito ahí, no es el típico golpe que se siente al desgarrar, así que tenemos que esperar".

En las próximas horas retornaría a filas de Nacional el paraguayo Federico Santander, luego de ir a su país para atender temas personales.

"El caso de Federico Santander hemos tenido auspiciosas noticias, primero está lo humano, el temita familiar parecería encarrilarse positivamente y eso le permitiría a él volver a dedicarse a su actividad profesional, de jugar aquí en Nacional. Es lo último que tengo. Soy optimista que pueda regresar en los primeros días de la semana que viene. Todavía no lo tengo confirmado. Pero hay algún comentario respecto a eso, que sería fantástico", explicó Lasarte.

La posible salida de Ebere

El técnico tricolor también se refirió a la posible salida de Christian Ebere: “Mi planteamiento es que no es el momento de que Ebere se vaya. Tal vez ocurra algo, se llegue a un acuerdo, pero de momento, estando en condiciones de competir… hoy por ejemplo hubiera estado en el banco. Lamentablemente no se ha recuperado, no lo hemos podido entrenar de la manera correcta. Él también necesita una oportunidad real, en la posición que más cómodo se siente. Con la ausencia de centrodelanteros que tenemos, nos hubiera venido bárbaro. De momento se va a quedar, veremos lo que pasa la semana que viene”.