Lasarte: "Hicimos lo suficiente como para haber obtenido la victoria"

Nacional empató en el Gran Parque Central 0 a 0 frente a San Pablo por los octavos de copa Libertadores. Mirando el trámite del partido los tricolores fueron más que el paulista, esa es la realidad. Pero el equipo del argentino Zubeldia vino hacer su trabajo. Hacer tiempo, tratar de mantener la pelota y no dejar que Nacional ocupe espacios. Para los tricolores, de los "peores" resultados este es el mejor. Un empate a cero no es un mal negocio, si bien lo importante eran los tres puntos, viajar a Brasil con un 0 a 0 no está mal visto.