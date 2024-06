Lasarte, las incorporaciones y la chance de juveniles

Lasarte y su tercer ciclo

Sobre el plantel, Lasarte aseguró: "No hablé con todos, pero sí charlé con algunos que tengo un conocimiento más íntimo, para ver cómo se sentían, cómo estaban. Esto es una sensación que no puedo decir con total seguridad, pero estaban apenados, porque tenían una muy buena relación con Álvaro Recoba. El fútbol tiene estas cosas, no espera, hay que ganar todos los domingos y más en un equipo como este. A veces la llegada de un nuevo entrenador revitaliza, acelera cambios, sacude un poco la modorra. Nosotros pretendemos eso, que los jugadores se sientan motivados y seducidos por el mensaje. Recién es el primer día y no pudimos hacer mucho", cerroó el flamante técnico tricolor.

Consultado por el rol de los juveniles, fue tajante: "Hice debutar a Luis Suárez y Antoione Griezmann. Siempre he trabajado en equipos de cantera. Real Sociedad y Universidad Católica de Chile lo son, y Nacional también. En las necesidades de semana a semana no me gusta utilizar la juventud para quemarla. Hay que darle su lugar y su momento. Todo tiene su proceso. Hay jugadores que lo piden a gritos y otros que precisan más tiempo”, explicó.

Por último, evitó referirse a posibles altas. "Se tratará de hacer un esfuerzo en algunas posiciones, pero no sería sano para los jugadores que están hoy decir en qué posición. Más allá de que la realidad económica está complicada a nivel general, no solo en Nacional”, concluyó.