Lasarte y la goleada ante Progreso: "Estábamos en el debe con nosotros mismos"

Lasarte habló con la prensa finalizado el partido y se mostró satisfecho por lo logrado. "No voy a decir nada que no haya dicho, nosotros estábamos en el debe con nosotros mismos. Creo que en el clásico el equipo se comportó bien desde el punto de vista defensivo, del orden, y de la intensidad. Nos faltó que fluyera el juego, más allá de alguna ocasión. Hoy (ayer) con otro rival, aunque a veces las cosas no ocurren, hoy ocurrió y nos vamos contentos".

Y continuó: "Salieron muchas cosas, de hecho fallamos alguna ocasión también. Y si me pongo riguroso, sufrimos defensivamete más de lo que deberíamos haber sufrido, más allá del tanteador. Hay cosas que están buenas que ocurran para intentar mejorarlas".

El DT habló de Herazo y Boggio

Lasarte también hablo sobre el colombiano Diego Herazo quien ha sido cuestionado muchas veces. "Yo no comparto eso de que sea cuestionado. Acá se cuestiona todo, es terrible, el fútbol se ha vuelto una cosa donde todo es cuestionado. Yo no lo comparto, no hay nada especial, yo lo veo bien, está trabajando bárbaro, hizo unos clásicos de verano bárbaros, una Supercopa bárbara. El fútbol no es eterno, no es siempre, es dinámico. Hay que tratar de ser constante, eso sí. Yo no le digo nada particular porque no le veo nada particular".

También se refirió al buen nivel de Luciano Boggio quien pinta para ser de las mejores incorporaciones de Nacional para esta temporada. "En los días que estuvo antes del clásico lo notamos con frescura, seguridad y confianza. Enseguida que lo pusimos en un entrenamiento nos dimos cuenta que una de las soluciones para intentar utilizar como compañía de Oliva, como lo hacía Sanabria, el más indicado es él. Y lógicamente en la medida que pasen los partidos ese entendimiento va a ir en mejoría. Hoy jugamos con dos volantes y un mediapunta, esa situación tiene que ser más ordenada, el control tiene que ser superior", cerró Lasarte.