Libertadores: jornada marcada por tres empates

Finalmente en el Estadio Mineirao, Cruzeiro y Flamengo igualaron con goles de Keny Arroyo y Lucas Paquetá respectivamente. Luciano Rodríguez fue suplente y no vio minutos en Cruzeiro, mientras que en el mengao, Giorgian de Arrascaeta fue titular, Guillermo Varela ingresó sobre el cierre mientras que Nicolás de la Cruz estuvo en el banco de suplentes.

Se completan los octavos de final de la Libertadores

Esta noche habrá dos partidos que cerrarán los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19:00 horas, Mirassol recibirá en el Estádio José Maria de Campos Maia a Liga de Quito, encuentro que será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera.

Finalmente a las 21:30 horas, Rosario Central recibirá a Corinthians en el Gigante de Arroyito, partido que tendrá a Andrés Matonte como el árbitro principal del encuentro.