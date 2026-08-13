Libertadores: jornada marcada por tres empates

Tres partidos marcaron la continuidad de los octavos de final de la Copa Libertadores, que tendrá esta noche el complemento de los partidos de ida. La curiosidad de la actividad de este miércoles, fue que los encuentros terminaron todos igualados a uno.
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En Vicente López, Platense y Coquimbo Unido no se sacaron diferencias. El partido lo abrió Luciano Giménez para los locales, mientras que Guido Vadalá en la última, puso la igualdad para los trasandinos. Martín Barrios fue titular en el calamar, que tuvo el ingreso de Nicolás López en el complemento.
Con Joaquín Piquerez como capitán y Emiliano Martínez desde el arranque, Palmeiras igualó como local ante Cerro Porteño que tuvo a Fabricio Domínguez desde el vamos. El gol para el verdao lo marcó José Manuel López mientras que en el cierre, un insólito error del golero brasilero Carlos Miguel le dio el empate en la hora a los guaraníes.
Finalmente en el Estadio Mineirao, Cruzeiro y Flamengo igualaron con goles de Keny Arroyo y Lucas Paquetá respectivamente. Luciano Rodríguez fue suplente y no vio minutos en Cruzeiro, mientras que en el mengao, Giorgian de Arrascaeta fue titular, Guillermo Varela ingresó sobre el cierre mientras que Nicolás de la Cruz estuvo en el banco de suplentes.
Se completan los octavos de final de la Libertadores
Esta noche habrá dos partidos que cerrarán los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19:00 horas, Mirassol recibirá en el Estádio José Maria de Campos Maia a Liga de Quito, encuentro que será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera.
Finalmente a las 21:30 horas, Rosario Central recibirá a Corinthians en el Gigante de Arroyito, partido que tendrá a Andrés Matonte como el árbitro principal del encuentro.