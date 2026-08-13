FFSP reclama reforzar la salud mental de trabajadores tras muerte de auxiliar de enfermería

El pronunciamiento se produjo luego de que trascendieran públicamente hechos vinculados a una investigación por el retiro irregular de medicamentos controlados y al posterior fallecimiento de la trabajadora.

"Los hechos conocidos públicamente en las últimas horas vinculados a una investigación por el retiro irregular de medicamentos controlados, y el posterior fallecimiento de la trabajadora nos obligan a realizar una reflexión profunda que trascienda el caso particular", señaló la federación.

En ese sentido, cuestionó que una situación de estas características pueda analizarse únicamente desde una perspectiva disciplinaria, penal o individual. "No se puede reducir a una falta disciplinaria, a un delito o a una conducta individual sin analizar integralmente qué estaba atravesando esa trabajadora y qué herramientas de prevención, acompañamiento y asistencia existían a su alcance", sostuvo.

La salud mental en el sistema sanitario

La organización sindical advirtió que los problemas de salud mental y los consumos problemáticos de sustancias también atraviesan a los trabajadores de la salud. Enfermeros, auxiliares, médicos, técnicos y otros funcionarios están expuestos cotidianamente a situaciones de alta exigencia emocional, estrés, sobrecarga laboral y contacto permanente con el sufrimiento y la muerte.

Por eso, la FFSP consideró que ante señales de sufrimiento, deterioro de la salud mental o consumo problemático la respuesta institucional no debería limitarse a medidas disciplinarias o punitivas.

La federación reclamó mecanismos que permitan detectar estas situaciones de manera temprana, garantizar la confidencialidad y brindar asistencia profesional tanto al trabajador como a su entorno.

También planteó la necesidad de profundizar las políticas de prevención y atención mediante equipos especializados, protocolos claros y mecanismos de detección temprana.

Uno de los principales reclamos apunta a que los trabajadores puedan pedir ayuda sin temor a quedar expuestos, ser estigmatizados o perder automáticamente su fuente laboral.

"Control y asistencia no son conceptos contradictorios"

La FFSP también se refirió específicamente a la seguridad en el manejo de medicamentos controlados. La organización sostuvo que deben garantizarse los mecanismos de control correspondientes, pero remarcó que esto no debería entrar en contradicción con las políticas de asistencia a los trabajadores.

"Control y asistencia no son conceptos contradictorios", afirmó la federación.

Según el planteo, las instituciones sanitarias deben garantizar la seguridad de los pacientes y el uso adecuado de los medicamentos y, al mismo tiempo, contar con políticas destinadas a prevenir y atender situaciones de salud mental y consumo problemático entre sus funcionarios.

Finalmente, la FFSP reclamó que se investiguen a fondo las circunstancias que rodearon el caso, con respeto hacia la familia y evitando "juicios apresurados, estigmatizaciones o conclusiones" que no hayan sido establecidas por las autoridades competentes.

"Detrás de cada trabajador hay una persona. Cuidar a quienes cuidan también debe ser una prioridad del sistema de salud", concluyó la organización.