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Deportes Independiente del Valle | Fluminense |

dos clasificados

Libertadores: Papa haciendo historia en Ecuador, Estudiantes goleó y Fluminense sufrió

Independiente del Valle, dirigido por Joaquín Papa consiguió un gran triunfo como visitante en Colombia ante Deportes Tolima.

Independiente del Valle a paso firme en la Libertadores.

Independiente del Valle a paso firme en la Libertadores.

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Una gran jornada de Copa Libertadores se vivió este martes, en dónde se confirmó que Joaquín Papa está haciendo historia en Independiente del Valle con un gran triunfo de visitante. Además, Fluminense y Estudiantes de La Plata sacaron boleto para cuartos de final.

Los dirigidos por el uruguayo Joaquín Papa, Independiente del Valle, comenzaron con el pie derecho su serie al derrotar por la mínima a Deportes Tolima en Colombia. Juan Viacava fue suplente en los ecuatorianos que atraviesan un gran presente con el uruguayo al mando.

En una serie pareja para sorpresa de muchos, un gol en el minuto 97 de Arce, llevó el partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense a los penales, dónde los brasileros fueron más efectivos y siguen en carrera. Agustín Canobbio fue titular y vio la roja en el comienzo de la segunda mitad por doble amarilla, mientras que Leonard Costa fue desde el vamos en los argentinos.

Estudiantes de La Plata sacó boleto para los cuartos de final de la Libertadores al golear como visitante a Universidad Católica con dos goles de Carrillo y uno de Correa. En los dirigidos por Alexander Medina, Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares (Palacios debió ser sustituido a los 35 minutos por una lesión) mientras que Gabriel Neves ingresó en el tramo final del partido.

Los partidos por Libertadores de esta noche

Tres encuentros coparán las pantallas en el marco de los octavos de final de la Libertadores, que tiene a las series igualadas en uno. Desde las 19:00 horas habrá dos partidos; Coquimbo Unido recibirá a Platense en un partido que tendrá el arbitraje del peruano Bruno Pérez.

A esa misma hora pero en La Nueva Olla, Cerro Porteño enfrentará a Palmeiras con Facundo Tello como árbitro principal del encuentro.

Finalmente, desde las 21:30 en el Estadio Maracaná, Flamengo recibirá a Cruzeiro, partido que tendrá al uruguayo Gustavo Tejera impartiendo justicia.

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