Libertadores: Papa haciendo historia en Ecuador, Estudiantes goleó y Fluminense sufrió

Estudiantes de La Plata sacó boleto para los cuartos de final de la Libertadores al golear como visitante a Universidad Católica con dos goles de Carrillo y uno de Correa. En los dirigidos por Alexander Medina, Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares (Palacios debió ser sustituido a los 35 minutos por una lesión) mientras que Gabriel Neves ingresó en el tramo final del partido.

Los partidos por Libertadores de esta noche

Tres encuentros coparán las pantallas en el marco de los octavos de final de la Libertadores, que tiene a las series igualadas en uno. Desde las 19:00 horas habrá dos partidos; Coquimbo Unido recibirá a Platense en un partido que tendrá el arbitraje del peruano Bruno Pérez.

A esa misma hora pero en La Nueva Olla, Cerro Porteño enfrentará a Palmeiras con Facundo Tello como árbitro principal del encuentro.

Finalmente, desde las 21:30 en el Estadio Maracaná, Flamengo recibirá a Cruzeiro, partido que tendrá al uruguayo Gustavo Tejera impartiendo justicia.