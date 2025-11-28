Lima recibe este sábado la final de la Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Con presencia uruguaya en ambos equipos, este sábado el Estadio Monumental de Lima (Perú), estará recibiendo la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. El encuentro está estipulado para que comience a las 18:00 horas de nuestro país.
Para este encuentro, la CONMEBOL designó al argentino Darío Herrera como el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y José Savorani en las bandas y Maximiliano Ramírez como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Héctor Paletta de Argentina, y el uruguayo Santiago Fernández.
Este será el tercer choque entre ambos equipos por copas internacionales, con la particularidad de que todas fueron en las finales. Flamengo fue campeón de la Copa Mercosur en 1999 gracias a un global de 7 a 6, mientras que Palmeiras se impuso por 2 a 1 en la final de la Copa Libertadores 2021 que se jugó en el Estadio Centenario.
Este partido tendrá mucha presencia uruguaya. En Flamengo juegan Nicolás de la Cruz, Matías Viña y Giorgian de Arrascaeta, mientras que el plantel de Palmeiras está integrado por Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres.
¿Cómo llegan a la final de la Libertadores?
En esta edición 2025, Flamengo ingresó al grupo C en dónde quedó segundo, mismo puntaje que Liga de Quito y Central Córdoba, pero mejor saldo de goles que el conjunto argentino.
En octavos de final venció al Internacional de Porto Alegre, luego sufrió y por penales dejó por el camino a Estudiantes de La Plata. En las semifinales tampoco la tuvo fácil, y con mucha incertidumbre, eliminó a Racing para ser finalista.
Palmeiras culminó el grupo G con puntaje perfecto al obtener 18 puntos en seis partidos jugados, y lograr una diferencia de once unidades respecto a Cerro Porteño, que fue el equipo que quedó segundo en la tabla.
El verdao continuó con su invicto hasta semifinales. Venció a Universitario y a River Plate, para enfrentarse a Liga de Quito. Los ecuatorianos golearon 3 a 0 al Palmeiras en la ida, pero como local, los dirigidos por Abel Ferreira dieron vuelta el resultado para convertirse en los finalistas de la Libertadores.