El mega operativo que desplegará la Policía para la final decisiva del Campeonato Uruguayo

Detalles del mega operativo clásico

El dispositivo de seguridad contará con la participación de más de 877 efectivos policiales e involucra unidades de la Direcciones Nacionales de Guardia Republicana, Investigaciones, Policía Caminera, Educación Policial, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado, Fiscalización de Empresas, Aviación Policial y las Jefaturas de Policía de Canelones, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo y San José.

El Jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Comisario Mayor Kerman Da Rosa, señaló que el operativo se inició el pasado miércoles 26 de noviembre, con patrullajes preventivos en los alrededores del estadio, para detectar situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del evento.

Despliegue policial en el día de partido

El domingo 30 de noviembre, el operativo se activará desde las 6:00 horas, iniciándose a las 12:30 la zona de exclusión vehicular. El perímetro abarca las calles 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

Se implementará un sistema de doble control de acceso

• Primer anillo de control: instalación de pórticos previos a las puertas del estadio, donde se verificará entrada, documentación y se utilizarán cámaras de reconocimiento facial para impedir el ingreso de personas con acceso restringido.

• Segundo anillo: en las puertas de ingreso se realizará un nuevo control de entradas, documentos y reconocimiento facial.

Previamente, equipos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio para garantizar la seguridad del recinto.

Objetos permitidos y prohibidos

Se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.

• Banderas de hasta 2 x 1 metro.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.

• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.

• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.

• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).

• Paraguas.