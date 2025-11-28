El mega operativo que desplegará la Policía para la final decisiva del Campeonato Uruguayo

El Ministerio del Interior informó los detalles del operativo de seguridad dispuesto para la segunda final del Campeonato Uruguayo 2025, que se jugará el próximo domingo 30 de noviembre entre el Club Nacional de Football y el Club Atlético Peñarol, a las 16:30 horas, en el Estadio Gran Parque Central.
El encuentro se disputará exclusivamente con público de Nacional, cuyos hinchas podrán ingresar desde las 13:30. En ese sentido, la Policía recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y favorecer el ingreso ordenado y seguro.
Las autoridades ministeriales informaron que se prevén operativos ante eventuales festejos posteriores al partido.
Detalles del mega operativo clásico
El dispositivo de seguridad contará con la participación de más de 877 efectivos policiales e involucra unidades de la Direcciones Nacionales de Guardia Republicana, Investigaciones, Policía Caminera, Educación Policial, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado, Fiscalización de Empresas, Aviación Policial y las Jefaturas de Policía de Canelones, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo y San José.
El Jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Comisario Mayor Kerman Da Rosa, señaló que el operativo se inició el pasado miércoles 26 de noviembre, con patrullajes preventivos en los alrededores del estadio, para detectar situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del evento.
Despliegue policial en el día de partido
El domingo 30 de noviembre, el operativo se activará desde las 6:00 horas, iniciándose a las 12:30 la zona de exclusión vehicular. El perímetro abarca las calles 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.
Se implementará un sistema de doble control de acceso
• Primer anillo de control: instalación de pórticos previos a las puertas del estadio, donde se verificará entrada, documentación y se utilizarán cámaras de reconocimiento facial para impedir el ingreso de personas con acceso restringido.
• Segundo anillo: en las puertas de ingreso se realizará un nuevo control de entradas, documentos y reconocimiento facial.
Previamente, equipos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio para garantizar la seguridad del recinto.
Objetos permitidos y prohibidos
Se permitirá el ingreso con:
• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).
• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.
• Banderas de hasta 2 x 1 metro.
• Termo y mate.
• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.
No se permitirá el ingreso con:
• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.
• Bebidas alcohólicas.
• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.
• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.
• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.
• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).
• Paraguas.