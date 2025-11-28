Final del Campeonato Uruguayo: posibles onces, jueces y horario

Los posibles once de Nacional y Peñarol

Jadson Viera afronta este partido sabiendo que no podrá contar con Lucas Villalba, quien fue expulsado al término del partido pasado. El entrenador tricolor haría dos cambios, saldrían Juan Cruz de los Santos y Cristian Ebere, para darle ingreso a Maximiliano López y Nicolás López.

De esta manera, Nacional formaría con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Por el otro lado, Diego Aguirre tiene como bajas seguras a Lucas Hernández (lesionado) y Javier Méndez (suspendido), pero además espera por la recuperación de Nahuel Herrera que todo indicaría que llegará sin problema. Maximiliano Olivera iría al lateral izquierdo, mientras que Emanuel Gularte conformaría la zaga junto a Herrera o Gastón Silva.

Por lo tanto, el once de Peñarol el domingo sería con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.