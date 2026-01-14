Uno de los semifinalistas del último Campeonato Uruguayo, Liverpool, continúa preparándose de buena manera para lo que será esta nueva temporada. Ante el arribo de Camilo Speranza como nuevo DT, este miércoles anunció tres incorporaciones que pueden llegar a ser muy importantes para el negriazul.
sumando piezas importantes
Liverpool se arma: anunció un regreso importante y dos que vienen de los grandes
Federico Martínez, Diego Romero y Martín Campaña, fueron anunciados este miércoles como los nuevos jugadores de Liverpool para el Campeonato Uruguayo 2026.