Deportes

sumando piezas importantes

Liverpool se arma: anunció un regreso importante y dos que vienen de los grandes

Federico Martínez, Diego Romero y Martín Campaña, fueron anunciados este miércoles como los nuevos jugadores de Liverpool para el Campeonato Uruguayo 2026.

Federico Martínez, nuevo jugador de Liverpool.

Federico Martínez, nuevo jugador de Liverpool.

 Foto: Liverpool
Uno de los semifinalistas del último Campeonato Uruguayo, Liverpool, continúa preparándose de buena manera para lo que será esta nueva temporada. Ante el arribo de Camilo Speranza como nuevo DT, este miércoles anunció tres incorporaciones que pueden llegar a ser muy importantes para el negriazul.

Proveniente del Atlético Goianiense de la Segunda División de Brasil, Federico Martínez volverá a vestir la camiseta de Liverpool. El futbolista de 29 años, que debutó en los de Belvedere, tendrá su tercera etapa en el club luego de haber estado entre 2016-2020 y en la temporada 2021.

Luego de una muy buena temporada en Nacional, Diego Romero firmó contrato con el negriazul. Además, se le suma la incorporación de otra figura pero que proviene de Peñarol, Martín Campaña será el golero para la temporada 2026 de Liverpool, llegando en condición de libre.

