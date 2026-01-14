Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo China | crecimiento |

Hito histórico

China logra un superávit comercial récord a pesar de aranceles impuestos por Trump

China cerró 2025 con el mayor superávit comercial de su historia, al alcanzar los 1,189 billones de dólares.

Por Redacción de Caras y Caretas

La cifra que alcanzó China se equipara al Producto Interno Bruto de varias economías relevantes a nivel mundial. El dato, divulgado por la agencia Reuters en base a estadísticas oficiales de la administración china de aduanas, confirma la consolidación de una estrategia que apunta a reducir la dependencia del mercado estadounidense.

El resultado se produce en un contexto marcado por las tensiones comerciales con Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump mantuvo políticas proteccionistas que incluyeron la imposición de nuevos aranceles. Frente a ese escenario, Pekín impulsó una política de diversificación de destinos para sus exportaciones, promoviendo una mayor inserción en regiones como el Sudeste Asiático, África, América Latina y la Unión Europea.

Las cifras de diciembre reflejan el dinamismo de este giro comercial. Las exportaciones chinas crecieron 6,6% interanual, más del doble de lo esperado por los analistas, mientras que las importaciones aumentaron 5,7%, lo que evidencia un fortalecimiento del comercio exterior hacia el cierre del año.

China y su crecimiento sostenido

Desde el gobierno chino subrayan que la diversificación fue clave para sostener el crecimiento. “Con socios comerciales más variados, la capacidad de China para resistir riesgos se ha visto significativamente reforzada”, señaló Wang Jun, viceministro de la Administración General de Aduanas.

El avance fue especialmente notorio en mercados alternativos: las ventas a África se dispararon 25,8% durante 2025, los envíos a los países de la Asean crecieron 13,4% y las exportaciones hacia la Unión Europea aumentaron 8,4%. En sentido contrario, las ventas al mercado estadounidense retrocedieron 20%, reflejando el impacto de las tensiones bilaterales y el cambio de rumbo de la estrategia exportadora china.

El récord alcanzado no solo marca un hito histórico para la economía del gigante asiático, sino que también redefine el mapa del comercio global, con una China cada vez menos dependiente de Estados Unidos y más volcada a fortalecer su presencia en los mercados emergentes y en Europa.

