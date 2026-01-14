La cifra que alcanzó China se equipara al Producto Interno Bruto de varias economías relevantes a nivel mundial. El dato, divulgado por la agencia Reuters en base a estadísticas oficiales de la administración china de aduanas, confirma la consolidación de una estrategia que apunta a reducir la dependencia del mercado estadounidense.
Hito histórico
China logra un superávit comercial récord a pesar de aranceles impuestos por Trump
China cerró 2025 con el mayor superávit comercial de su historia, al alcanzar los 1,189 billones de dólares.