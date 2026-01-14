China logra un superávit comercial récord a pesar de aranceles impuestos por Trump

China y su crecimiento sostenido

Desde el gobierno chino subrayan que la diversificación fue clave para sostener el crecimiento. “Con socios comerciales más variados, la capacidad de China para resistir riesgos se ha visto significativamente reforzada”, señaló Wang Jun, viceministro de la Administración General de Aduanas.

El avance fue especialmente notorio en mercados alternativos: las ventas a África se dispararon 25,8% durante 2025, los envíos a los países de la Asean crecieron 13,4% y las exportaciones hacia la Unión Europea aumentaron 8,4%. En sentido contrario, las ventas al mercado estadounidense retrocedieron 20%, reflejando el impacto de las tensiones bilaterales y el cambio de rumbo de la estrategia exportadora china.

El récord alcanzado no solo marca un hito histórico para la economía del gigante asiático, sino que también redefine el mapa del comercio global, con una China cada vez menos dependiente de Estados Unidos y más volcada a fortalecer su presencia en los mercados emergentes y en Europa.