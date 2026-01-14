Hacete socio para acceder a este contenido

Política Yamandú Orsi

será en suárez

Orsi recibe este jueves al embajador de EEUU, Lou Rinaldi, a pedido del diplomático

La reunión fue anunciada el mismo día en que el gobierno de EEUU dio a conocer su decisión de congelar el procesamiento de visas de inmigrantes.

Orsi y Rinaldi.

Orsi y Rinaldi.
Por Fabián Tapia

El presidente Yamandú Orsi se reunirá este jueves por la mañana con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, a pedido del diplomático. No trascendieron los temas a considerar.

La reunión se concretará desde la hora 10 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el Prado.

No se trata del primer encuentro entre Orsi y Rinaldi quienes se han encontrado en diversas actividades sociales. En el caso de esta reunión se da en momentos de gran convulsión internacional tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas y de las amenazas de intervención en Colombia, Cuba y Groenlandia.

Acerca del secuestro de Maduro y la situación de Venezuela, Uruguay se sumó a Brasil, Colombia y España, países que cuestionaron y rechazaron la intervención militar de Estados Unidos y el traslado por la fuerza de Maduro a Nueva York para ser juzgado por presuntos delitos de narcotráfico.

Visas congeladas

La solicitud de la reunión se conoció el mismo día en que el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión total y por tiempo indeterminado del procesamiento de visas de inmigrantes (residencia permanente) para ciudadanos de más de 75 países, entre los que se encuentra Uruguay. No aplicaría para visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudio o trabajo.

El argumento central del Departamento de Estado es el refuerzo de los controles de seguridad y económicos. Específicamente, el gobierno estadounidense busca implementar nuevos filtros para evitar el ingreso de personas que, a su criterio, puedan representar una "carga pública" o dependan de los sistemas de asistencia social de ese país.

