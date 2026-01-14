Decomisaron autos deportivos usados por L-Gante que eran contrabandeados desde Paraguay

La investigación por autos de contrabando y evasión de impuestos

Los superdeportivos, valuados en unos USD 68.000 cada uno, habrían ingresado desde Paraguay bajo el régimen de turistas. Sin embargo, una investigación detectó que los autos permanecían en territorio argentino para ir con sus verdaderos dueños.

Con esa fachada, se eludían los impuestos de importación por encargo de los ciudadanos radicados en Buenos Aires, quienes fueron detenidos durante los operativos y puestos a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

Ambas personas mantenían un alto perfil en las redes sociales y uno de ellos alegó ser dueño de una productora de eventos multitudinarios, pero se comprobó que no poseía actividad económica declarada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El esquema de contrabando desde países fronterizos comenzó a sospecharse tras una alerta emitida por la Aduana de Paso de los Libres, por una presunta maniobra de ingreso por el régimen de turismo.

Las investigaciones hablan de que las operaciones se habrían iniciado por lo menos en el 2023, informó La Nación de Argentina.

Otros elementos que incautaron fueron una camioneta Toyota SW4 con matrícula argentina, un arma sin documentos respaldatorios, USD 20.000 y 30 millones de pesos.

Según la legislación argentina, los detenidos se exponen a una pena de hasta 10 años de cárcel por contrabando agravado.