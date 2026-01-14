Nacional avanzó en la Copa de la Liga tras derrotar a Deportivo Maldonado

El primer tiempo empezó con los tricolores intentando imponer una mayor dinámica, pero con el correr de los minutos emparejó el trámite el cuadro rojiverde.

El panorama en el complemento, que además tuvo varias interrupciones por los cambios. Los ingresos de Clematte y Bais por la banda izquierda le aportaron velocidad al conjunto albo, que jugó más cerca del arco rival pero siguió careciendo de profundidad en los metros finales.

No pudieron romper el 0-0 y llegaron a los penales, ahí Nacional fue más efectivo e Ignacio Suárez atajó dos penales para ganar el partido y avanzar en el certamen.

“Me gustó todo lo que vi”, dijo Viera

Lo prioridad para Jadson Viera y Nacional era seguir adelante en el torneo para seguir observando rendimientos. Después habrá que ver algún rendimiento que se haya destacado, pero la gente se retiró del Parque a gusto y con bastante tranquilidad con lo visto en el campo de juego.

Jadson Viera, luego del encuentro tuvo algunas palabras y analizó lo que fueron los primeros 90 minutos de la temporada.

“Tener tantos juveniles y tantos debuts fue bastante emotivo porque uno pasó por ese proceso. Estoy contento porque son esos sueños por los que ellos luchan siempre. Venimos entrenando bastante con ellos, nos han apoyado. Este es el futuro y me encanta que hayan disfrutado”, aseguró el entrenador.

"Estaba tranquilo porque los conozco y los vi en sus categorías, donde tuvieron un muy buen año. Confirmé algunas cosas que pensaba y me gustó todo lo que vi, la intensidad, y por momentos la posesión de la pelota. Increíblemente teníamos un delantero solo, pero seguimos ganando, que es importante, y preparando a los prácticamente 40 jugadores que tenemos”, aseguró.

Consultado si va a tener en cuenta a los juveniles en la temporada el entrenador expresó: "Van a tener posibilidades conmigo; no se en que momento. Han hecho una pretemporada muy buena y están trabajando muy bien. Hay jugadores de calidad y personalidad. Algunos son de cuarta y tienen un camino que puede ser largo o corto. Voy a tratar de bancarlos y darles posibilidades porque se la merecen”.

Viera también fue consultado sobre la llegada de algún jugador más. “Espero en una semana confirmar todo. Si no hay alguna salida, buscaré la vuelta y tendré algún jugador más. Se que los períodos de pases son así, pero hoy tengo un porcentaje alto del plantel que está bien”.