Reunión de Orsi en el Prado: tensiones globales y acuerdos estratégicos sobre la mesa

El presidente Yamandú Orsi participa este miércoles desde las 10:30 en una reunión de análisis de la situación regional e internacional en el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), en el barrio Prado de Montevideo. El encuentro reúne a expertos y autoridades para evaluar los desafíos externos que enfrenta la región pocas jornadas antes de un hito diplomático de alto impacto.
El debate cobra relevancia en la antesala de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el sábado 17 de enero en Asunción y que ha sido un objetivo clave de la agenda internacional de la región tras más de dos décadas de negociaciones.
Coyuntura global
La coyuntura global también está marcada por las recientes decisiones y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han generado inquietud en distintos gobiernos. Entre los hechos que alimentan la agenda internacional están la detención en Caracas de Nicolás Maduro por parte de un comando estadounidense, con su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, y los anuncios de posibles intervenciones en países como Colombia y Cuba. Además, la intención declarada de Trump de anexar Groenlandia ha añadido una capa de controversia a las relaciones multilaterales.
En este contexto, la reunión en Montevideo busca reflexionar sobre los efectos de la dinámica internacional sobre América Latina y los retos que presenta el entorno geopolítico actual. Participan la vicecanciller Valeria Csukasi, el dirigente con larga trayectoria en organismos internacionales Enrique Iglesias, y Álvaro Padrón, asesor en política internacional del presidente, entre otros.
La actividad se da en un momento en que la región encara desafíos en torno al fortalecimiento de la integración, las relaciones comerciales exteriores y la adaptación a un orden mundial que ha visto una reconfiguración de alianzas y tensiones entre potencias globales.