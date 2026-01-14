Reunión de Orsi en el Prado: tensiones globales y acuerdos estratégicos sobre la mesa

Coyuntura global

La coyuntura global también está marcada por las recientes decisiones y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han generado inquietud en distintos gobiernos. Entre los hechos que alimentan la agenda internacional están la detención en Caracas de Nicolás Maduro por parte de un comando estadounidense, con su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, y los anuncios de posibles intervenciones en países como Colombia y Cuba. Además, la intención declarada de Trump de anexar Groenlandia ha añadido una capa de controversia a las relaciones multilaterales.