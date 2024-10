"Lo que dijo Luis es todo verdad", afirmó Valverde sobre los dichos de Suárez

"Lo dijo Luis es todo verdad", aseguró Valverde

“Lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió, no dijo una cosa que no era y no exageró, dijo las cosas como son. Vamos a hablar en el vestuario, entre nosotros como equipo, (para) mejorar y seguir creciendo”. Así se expresó este lunes a la mañana el futbolista Federico Valverde sobre las declaraciones del exjugador de la selección uruguaya Luis Suárez acerca del clima de convivencia en la celeste desde que llegó Marcelo Bielsa.