Lucas Villalba: hincha de niño, convocado de apuro y con gol clásico

A esa hora, los albos ya habían publicado la lista de convocados para el clásico. A las 13:30 se dio la nómina y Villalba no estaba.

Pero a las 18:15 hubo un cambio en la convocatoria. El venezolano Rómulo Otero quedó afuera a último momento por un problema familiar y en su lugar ingresó el flamante refuerzo tricolor.

Así fue su primera convocatoria para el club del que es hincha. La camiseta con el número 16 lo esperaba en el vestuario.

El debut soñado para Villalba

El día inolvidable de Villalba seguiría ya con el partido empezado cuando iban 61 minutos del clásico, igualado 1-1, Martín Lasarte lo mandó a la cancha por su excompañero de Torque Franco Catarozzi.

“La verdad es que me dio la confianza, me dijo que hiciera lo que sabía, que aprovechará mi virtud y que no tenía que demostrarle nada a nadie. Me dio la confianza suficiente e intenté dejar todo”, contó en rueda de prensa tras el partido.

Tuvo una primera buena corrida en la que mostró su velocidad y asistió al área, pero la definición de Bruno Damiani la tapó Guillermo De Amores.

Las emociones seguirían, porque en el final del partido Nacional lo dio vuelta 2-1 con gol de Diego Herazo, lo que llevó a los albos a defender las últimas cargas de Peñarol en el área.

Y en la última, tras una serie de rebotes en la zona defensiva tricolor, Herazo mandó un pelotazo y el balón le quedó en bandeja a Villalba, quien tuvo que correr media cancha sabiendo que se venía su gol, ya que De Amores no lo iba a alcanzar.

Lo comenzó a celebrar antes, según se pudo ver en la sonrisa que llevaba cuando se acercaba al arco. Villalba tocó la pelota frente al arco carbonero y desató la locura tricolor, para sellar el clásico por 3-1.

“La verdad, sentí ansiedad en ese momento, no sabía ni qué hacer, llegué, cuando defino creo que salgo para el otro lado, no sabía ni qué hacer”, dijo el extremo sobre su gol.

Sobre su espectacular estreno en Nacional, dijo: “Nunca me lo imaginé. Primero, no me imaginé que iba a estar y cuando se me dio la oportunidad, menos, más que nada, que iba a poder hacer un gol”.