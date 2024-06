Luis Suárez o Darwin Núñez: ¿Quién llevará la 9 de la selección uruguaya?

A su vez señaló que “No se si soy un pibe de 37 años, pero me siento muy bien, incluso mejor que en muchos de mis mejores momentos. Uno con el paso de los años se va cuidando más, va prestando atención a muchos detalles a los que antes no les daba importancia, como los trabajos preventivos, la alimentación, los cuidados, los descansos” Además contó que desde su visión “Hoy los jugadores están mucho más acostumbrados a eso y lo hacen los 26 jugadores de forma habitual, el fútbol ha evolucionado mucho en eso, y ser partícipe de eso, es muy lindo. Que me sigan diciendo 'Gordo' no me afecta para nada, es algo cariñoso que quedó de años anteriores y me lo tomo con gracia” dijo Lucho.