Mario Saralegui durísimo con algunos hinchas: "Son una mugre"

Esto derivó en que Mario Saralegui no se quedara callado, y culminados los noventa minutos, escribió en su cuenta de X una dura crítica hacia este grupo de hinchas. "Pasan cosas que me las voy a guardar, uno no puede decir todo lo que ve ni piensa. Cuando llegue la hora se va a saber quienes son los que por intereses personales le hacen mal al club. Son una mugre. El hincha sin mandato es otra cosa, ese apoya sin banderas idiotas, ese vale".