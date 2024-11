Matías Pérez durísimo contra José Luis Palma: "tiene un problema con él mismo"

Quien también se sumó a las críticas hacia José Luis Palma, fue el presidente de la Mutual, Diego Scotti, quien sostuvo que el presidente de Liverpool les faltó el respeto en el último congreso. "Es más de lo mismo. Me genera tristeza. No da ni para discutir. Se prestan argumentos que no tienen sustentos”, dijo al programa Último al Arco.

Además mostró la preocupación por varios temas, tales como las fechas de cierre y comienzo del Campeonato Uruguayo, el estado de algunas canchas (tanto vestuarios como bancos de suplentes) y los clubes que tienen deudas.

“Yo hablé con los jugadores de la selección y están preocupados por cosas que pasan acá y también sobre las declaraciones de Suárez donde entendemos que hay que mejorar las cosas que están mal”, agregó.