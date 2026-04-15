MC Torque histórico: ganó como visitante y lidera su grupo de Sudamericana

MC Torque volvió a conseguir un triunfo histórico, ganó por 2 a 0 ante Palestino en Santiago de Chile y de esta manera quedó como el único líder de su grupo en Sudamericana. Los dirigidos por Marcelo Méndez sumaron, hasta el momento, puntaje perfecto.
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El encuentro que se disputó en el Estadio La Cisterna de la capital trasandina, se rompió a los diez minutos de la primera mitad. Un centro desde la izquierda fue anticipado de muy buena manera por Salomón Rodríguez quien conectó de cabeza y mandó la pelota al fondo de la red.
En la segunda mitad, Palestino dominó la tenencia de la pelota pero MC Torque no sufrió ningún inconveniente defensivo. En una de las respuestas ciudadanas, Ramiro Lecchini se hizo con la pelota, remató de media distancia y gracias a un desvío en un defensor, terminó inflando la red por segunda vez.
MC Torque lidera en solitario su grupo de la Copa Sudamericana con puntaje perfecto. Los ciudadanos volverán a salir a escena el miércoles 29 de abril cuando desde las 19:00 horas visiten a Deportivo Riestra en Argentina.
Palestino
Sebastián Pérez; Ian Garguez (76' Ronnie Fernández), Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Julián Fernández, Francisco Montes (84' Gonzalo Tapia), Sebastián Gallegos (84' Nicolás Meza), Bryan Carrasco (66' Jason León), César Munder; Nelson Da Silva.
DT:
MC Torque
Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles (82' Bautista Kociubinski), Franco Pizzichillo (90' Kevin Silva), Gonzalo Montes; Esteban Obregón (82' Diogo Guzmán), Ramiro Lecchini (90' Luka Andrade), Salomón Rodríguez.
DT: Marcelo Méndez